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馬來西亞人大讚台灣治安好 用餐見一幕直喊：「不可思議！」

聯合新聞網／ 綜合報導
馬來西亞人來台觀光，大讚台灣治安超級好，用餐時見不少台灣人將東西放在位子上就離開，也感到很不可思議。圖／ingimage
馬來西亞人來台觀光，大讚台灣治安超級好，用餐時見不少台灣人將東西放在位子上就離開，也感到很不可思議。圖／ingimage

不少外國人來台旅遊，總會稱讚台灣人善良熱情，以及社會治安良好。奇美醫院重症加護醫學部醫師陳志金近日分享，他的馬來西亞高中同學來台找他玩，發現台灣人會直接把個人物品放在座位上就去點餐，忍不住驚呼「不可思議」。此外，同學們也發現台馬用詞有許多不同之處，如他們常說的酒店、茶室，在台灣卻有別種意思，差點鬧了笑話。

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文表示，近日他的馬來西亞高中同學來訪，聚餐時與他分享在台灣的所見所聞，發現台灣人會直接把手機、包包放在座位上，就去櫃檯點餐，讓他們覺得很「不可思議」，而且晚上也能在路上自由行走，也讓他們不禁感嘆，「台灣的治安真的很好！」

陳志金接著分享，除了社會治安上的差異，台馬也有一些用詞上的差異。他舉例，馬來西亞同學們剛下飛機時，告訴計程車司機直接載他們去「酒店」，就讓司機嚇了一跳，詢問「這麼急喔？可是你們這團還有女生和孩子耶」，才知道原來馬來西亞人說的酒店是飯店的意思，不是花天酒地的酒店。

他也提到，同學們這次來台住在萬華，一早問櫃台人員附近有沒有「茶室」，櫃檯人員一臉疑惑表示，「蛤？是有啦！但是這麼早，還沒開始營業。」陳志金解釋，馬來西亞人說的「茶室」是享用平民餐點的地方，不是台灣特指有陪坐的特別行業，「例如寶林茶室就是純用餐的地方」。

台灣人 自由行 酒店 馬來西亞

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