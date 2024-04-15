外車每小時100元！他停2.5小時被收1500怒批「坑人」 網掀兩派看法

不少店家的私人停車場，為了防止外車入內停車，會設有「外車需收費」的公告。近日一名遊客到北投遊玩，原以為外車停車每小時100元，便放心停放，沒想到最後卻被要求繳1500元，他仔細一看才發現招牌下貼有一張「小告示」，怒批字太小根本在坑人，文章引發網友兩派看法。

原PO在「爆料公社」發文指出，他昨（14）日到北投玩，看到路邊有塊招牌寫著「外車停車一小時100元」，便安心開進去停車。直到2個半小時後準備牽車，才發現車位被鎖，詢問後被告知一小時要收500元，「也就是當下不拿出1500，就離開不了」。

原PO感到十分錯愕，重新看了一次招牌，才發現招牌底下貼有一張小告示，警告外車勿停，若先到會館登記，每小時收100元，但未登記者則每小時收500元，「查看Google評論，發現超多人中招，這樣合理嗎？這是惡意坑殺外地人吧！難怪Google評論直接關閉，不敢給別人評論」。

文章引發熱議，有網友直呼，「這種留小字鑽漏洞的，擺明就是要坑人」、「這算是誤導嗎」、「不合理就是要推翻」、「打1999，明天人家就把錢還給你了」、「照片看不到小字，而且鎖車不對吧，他憑什麼碰你的東西」。

不過也有不少人力挺店家做法，「自己不仔細看再來怪人家字太小」、「自己不看清楚，事後才來討拍」、「自己沒看清楚還要怪店家」、「他寫了外車勿停，硬要停，然後再上來哭？」、「那是人家會館的停車場，都寫專用了，下面不是有貼一張公告嗎？停車前不用去看清楚？」、「下面紙條就有公告，要到裡面登記，車子進去也不告知對方一聲再來說人家坑你，這不是作賊喊抓賊嗎」。