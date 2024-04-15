地下停車場驚見車主停「1格半」 內行曝：老司機優質停法

許多人將愛車停在停車場時，會擔心隔壁停的車子開門撞到愛車，不過日前有網友發現「車主將車停在靠牆的車位，並佔用隔壁非停車格的位置」，讓他驚呼「現在都流行這樣嗎？他們的車子沒到百萬，別怕啦！」對此，許多網友曝「這是老司機的停法」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他在停車場發現許多汽車會停在靠牆位置，但停放在介於停車格與「隔壁非停車格」的空間，使車位旁的空間大增，讓他驚呼「現在都流行這樣嗎？他們的車子沒到百萬，別怕啦！」認為這些車子太擔心被別台車撞到了，所以才要停在正中間。

不過貼文曝光後，許多內行網友曝「這是老司機停法，我也會這樣停」、「反正他佔用的是一個停車格而已，旁邊的空間也不能停」、「如果旁邊是多出來的空間，而非停車格的話，我也會多利用」、「這是優良停法」、「旁邊又不是格子，為什麼不能這樣停？也沒妨礙到誰，看來是愛車的車主」、「一個車位這樣停很好啊，這樣停可以避免隔壁的車子開門太大力，也可以避免自己的車子被撞到有酒窩，你不懂嗎？」、「其實停這種車子旁邊很舒服，位置大又不用怕門敲到，下車時也不用縮小腹怕撞到車」、「這才是標準防三寶的停法，沒毛病啊」、「這種是神位，優質老司機才這樣停」、「這是我每次都搶的完美位置，是我也這樣停，誰知道旁邊會怎麼開門？」、「有很棒的駕駛觀念才會這樣停，因為沒有妨礙到別人或公共設施，也很保護自己的愛車」。