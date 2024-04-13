黑道大哥都不娶+9妹？正宮職業曝光 網友秒懂：很正常

漂亮女生總會看膩？一名網友分享，因緣際會下認識到滿多道上兄弟，發現很多黑道大哥，都不是娶「+9妹」當老婆，反而都是長相和身材普通的路人，而且都有一定的學歷，像是工程師、銀行業、醫療業等等。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「黑道老大都不是娶+9妹」為題，指出因緣際會下，認識不少道上兄弟，驚訝的是「很多黑道大哥的老婆，都不是+9妹！」，大多都是長相、身材普通，但學歷還不錯的女生，有聽過是工程師、物理治療師、或做銀行的。

這名網友進一步分析，指出黑道大哥看太多女人了，覺得漂亮的女生，錢拿出來就有了，想打炮，錢花下去也有了。但她也坦言，很多黑道大哥對女生都很好，把女生當成寶貝在寵，但對外人就是心狠手辣。

貼文一出後，多數網友持相同看法，紛紛表示「漂亮的妹子用來玩的，娶到的老婆一定要有內涵，其實普遍男生都一樣的」、「不只有黑道大哥吧？基本上越上層的人越是這樣」、「很多大哥追女生的時候是不會亮底牌的，通常都是女生愛上了以後才開始讓對方了解自己的背景」、「好像很多小弟都比較愛+9妹，層級往上的還沒大哥的程度」、「簡單來說就是要一個體面懂規則的老婆，你給我面子我也給你面子」。

此外，有名台大生網友分享自身經歷，透露自己的碩士學姊，就是嫁給黑道大哥，指出「當時她已經拿到美國一份還不錯的工作，但卻選擇放棄，回來台灣嫁給黑道大哥，放棄一個蠻好的美國工作機會，跑回來結婚…不懂啊」。