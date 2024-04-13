烤鴨餅皮永遠不夠？內行人曝升級吃法：便宜又有飽足感

不少台灣人喜歡吃烤鴨，對此，一名網友分享，每次買烤鴨，明明就是一組套餐，可是蔥段跟餅皮永遠都不夠，讓他好奇「有人買烤鴨不加購餅皮嗎？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「有人買烤鴨不多買餅的嗎」為題，指出每次買烤鴨，明明是一組套餐，可是蔥段跟餅皮永遠都不夠，號稱十片餅皮，永遠都黏在一起不到五片，讓他好奇發問「有人買烤鴨不加購餅皮嗎？」。

貼文一出後，多數網友認為許多烤鴨餅皮都不好吃，紛紛表示「烤鴨餅皮大部分都很難吃」、「我從不吃皮，只吃脆皮鴨肉」、「餅很難吃耶，吃肉就好了」、「餅皮大多爛爛的，很難吃」、「如果是自己吃，我從來不拿餅耶」。不過，有內行網友教學，把餅皮換成吐司，不但更便宜，也更有飽足感。

此外，也有部分網友認為「醬汁才是本體」，認為烤鴨的精華在「甜麵醬」，紛紛表示「烤鴨切下來的肉片沾上甜麵醬，不管搭配什麼都超讚的」、「每次都會多買一包甜麵醬」、「甜麵醬跟大蔥黃瓜才應該多買」、「甜麵醬才是本體」、「會多買醬」。