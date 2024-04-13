她不解「清心福全哪裡好喝？」 內行人推熱門品項：全台最強
台灣手搖飲品牌眾多，競爭相當激烈，許多品牌都會推出招牌品項吸引顧客。對此，一名網友分享，連鎖品牌「清心福全」喝起來都超普通，也不知道哪個品項是好喝的，好奇「是否只有我喝不懂？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「清心到底好喝在哪」為題，指出很多手搖都有自己招牌的品項，但唯獨清心喝起來都超普，不知道哪個品項好喝，走在路上也不斷看到清心的分店，讓她相當好奇「是否只有我喝不懂？」。
貼文一出後，多數網友點名「多多綠」是最強的品項，紛紛表示「清心只喝多綠欸」、「想喝多綠只會去清心買」、「清心推多綠，其他間的都有種怪味」、「清心的多多是清心自己做的喔」、「多多綠，半糖少冰」、「多多綠超讚」、「有一陣子都只喝清心的多綠，每天一杯的那種」。
此外，也有部分網友分享自己的口袋名單，紛紛表示「蜜桃凍紅茶跟隱藏版，喝清心就喝這兩款」、「推薦蜜桃凍紅茶，超適合夏天喝」、「清心只愛隱藏版」、「只有我覺得冰淇淋紅茶超頂嗎」、「去清心只喝烏龍綠，烏龍綠一生推」、「這麼多飲料店，清新珍奶一直是我的最愛，有焦糖味」、「很喜歡喝清心的珍珠奶茶」。
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