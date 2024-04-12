全聯買兩個茶碗蒸竟要價338元 她曝真相嚇壞眾人：要睜大眼睛

現在的商品包裝上都有條碼，只要刷條碼就可以顯示金額並結帳，不過有一名女網友日前到全聯買2個茶碗蒸，結帳後卻發現茶碗蒸上有兩個不同的條碼，而且刷出來的金額也不同，讓她提醒大家購買前一定要睜大眼睛仔細檢查。

這名女網友在臉書「全聯消費經驗老實說」發文透露，當天結完帳後才發現，買的茶碗蒸上面有兩個不同的條碼，一個在頂部塑膠膜上，另一個則在杯子側身。原PO說刷上面的條碼是「一盤」的價錢，刷側邊的條碼是「一個」的價錢，那天她買了兩個，照理1個35元、2個就是70元，但卻被刷成2盤338元，讓她非常傻眼。

原PO說店員本身也不知道有2個條碼，所以刷上面的條碼才會出現一盤的價錢，還好自己有當場對帳的習慣，因此當下發現後也立即跟店員反映，也獲得退款。她提醒大家在買茶碗蒸時，一定要注意店員刷哪個條碼。

不少人看了也相當驚訝，「蒸蛋刺客？！（這價錢也太驚人了吧）」、「這樣算不算詐欺？」、「太誇張了的手法」、「手法更上一層樓了」、「哇，謝謝分享，學到了」、「這售價也差太多了，真嚇人」、「天啊，那個茶碗蒸竟然有兩個條碼，第一次見到，還是我自己孤陋寡聞？」、「筆記：兩個條碼的商品不要買」、「若產品本身有雙條碼時，真的要特別問一下各自代表啥」。

還有網友分享經驗表示，「我前兩天去買茶碗蒸一碗35元，結果條碼刷210元，好在我都有對帳，不然就虧大了」、「看了妳的PO文，我馬上檢查我的交易明細，結果我買了一個也被刷了一盤的價格，但太慢了，我已回到家」、「去全聯我都習慣手機計算機先算過一遍，結帳價錢跟自己算的差太多，等結帳完，去旁邊全部重算一次，對看看哪邊出錯！全聯真的很容易出這種包，沒發現就虧大了」、「真的要小心啊~核對一下再離開，之前買1罐奶粉，回家才看明細被刷成3罐，因為那天買太多東西了，一下子沒注意就虧大了」。