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蝦皮寄貨包裝被調換！商品「全濕透」賣家好無奈 過來人提醒1事要注意

聯合新聞網／ 綜合報導
網購十分方便，但物流問題卻頻傳，一名女網友分享，她在蝦皮賣東西，但商品包裝卻被換掉，且買家收到的商品全濕透。示意圖／Ingimage
網購十分方便，但物流問題卻頻傳，一名女網友分享，她在蝦皮賣東西，但商品包裝卻被換掉，且買家收到的商品全濕透。示意圖／Ingimage

網購雖然方便，物流問題卻層出不窮，一名女網友近日分享，她在蝦皮上販售茶葉，買家收到的包裝卻跟她寄出時不一樣，且商品遭泡水全濕透，茶葉也因此受潮，讓她無奈詢問眾人，「請問有人遇到自己寄出的包裹，到買家手上包裹外箱被更換了嗎？」

原PO在Dcard發文表示，她在蝦皮上賣茶葉，近日卻有買家向她反應，商品被裝在兩層紙箱內，外層大紙箱正常，打開後裡面有個用塑膠袋包覆的箱子卻全濕透，包裝泡水嚴重導致茶葉受潮，「買家這樣闡述她收到的包裹，我很驚訝為什麼跟我當初寄出的包裹外箱不一樣？」

原PO解釋，包貨時是用日曆紙包裹茶葉後放在箱子裡，並將箱子外層用膠帶全部貼滿，但物流方卻拆掉了她原本的所有包裝，「另外裝了兩個破紙箱，還可以是濕掉積水的狀態」，讓她感到十分傻眼，詢問眾人「已經投訴蝦皮客服，但是我出貨的時候沒拍影片，這樣理賠要算誰的？」

文章引起討論，不少人分享類似經驗，「我也遇過，下雨濕掉被重新包裝，打開裡面整個大發霉嚇壞」、「我遇過2、3次了，都是在有大雨的時候發生的，應該是因為原包裹被雨水淋濕，所以物流端幫忙加新包裝再寄出」、「我有遇過，客人跟我反應店員說東西浸濕，不給取貨，後來包裹退回來我這邊，外層多了白色塑膠包裝，但打開之後紙箱是濕的，口罩發霉，後來我有蝦皮申訴成功，可以去申訴」。

文章也釣出蝦皮物流人員解惑，「就是濕損，出貨組如果發現包裹濕掉就會送退貨組，退貨組評估過可以再出貨的話就會重新包裝，並且把原箱歸還」。另外，網友也提醒，現在不只買家開箱時要錄影，賣家出貨也一定要記得錄影，「一定要錄影，不管怎麼樣都要有這個習慣，不然不管問題出在哪個環節，沒錄影都可能沒辦法伸張自己的權益」。

取貨 物流 網購 茶葉 蝦皮

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