政府為什麼要挹注資金提升生育率？ 網：未來危機現在還無感

不只台灣、中國大陸，連鄰近的韓國和日本近幾年新生兒出生率都很低，都被視為國安危機。有位網友在ptt以「政府為什麼要生育率？人民卻不想要生」為題，貼文想聽聽其他人的想法。因為就生育率來說，大家不想要生不外乎沒時間顧、沒錢顧，生了不能出國、買房等等原因，那政府為何依然不斷鼓勵人民生小孩？不斷的挹注資金在少子化上面？

原po文中表示，政府是由人民所組成，大家都不想做的事情，政府也很難推動，除非有誘因，例如給予獎勵金。他舉生育率為例，大家不想生小孩，不外乎沒時間顧、沒錢顧，就算有錢請保母，虐嬰事件頻傳更讓想生的人卻步。這樣的情況下，原po不解「政府為何不斷鼓勵人民生小孩，為何要不斷的挹注資金在少子化上」，台灣少子化可以引進外國人口來解決。原po表示，大家都說現在環境擁擠，所以人民希望人口減少，政府照理說應該也樂得輕鬆，不想到處蓋捷運，但為什麼政府要依然持續鼓勵生育率？

網友在底下一面倒的留言表示擔心，「少子化危機20-30年後才會爆炸，到時的人民會很辛苦，現在的人還體會不到」、「人口減少是國安問題會滅國的，沒人繳稅，社會福利國家建設等都要錢，勞健保也會倒，加上通膨加劇，現在中年人退休，存的錢夠看醫生嗎？」有人表示「人口減少，內部競爭力道不足，實力無法堅強。你自信認為可以1個打10個，但沒意外是1個被10個打，排名墊底」。

也有人覺得沒有少子化問題，時到時擔當，不生就不生。網友表示，「我身邊家庭經濟狀況都不錯，幾乎都生2個，最少也有1個。台積電生育率已經來到全國1.8%，少子化問題在哪裡」、「我覺得台灣的人還是太多了，人口減少總會有陣痛期，但長期來說其實是好事」、「角度不同看法不同，政府角度是別人家的孩子，當然希望越多越好，民眾角度環境差，你會小孩希望越多越好嗎」。

有人覺得「現在的政策是加大少子化吧，看不出來有在努力要讓年輕人多生啊」、「貧富差距，政府的生育福利很好嗎？把買軍火的錢貼過來，生育率大增」、「政府也只有講講而已」。