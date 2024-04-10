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他看短影音驚見熟面孔！同事竟擁百萬粉 一票人點頭：網紅快比路人多

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，他前幾天滑社群推播的短影音，看到一張熟悉的臉，才發現是朝夕相處的同事。情境示意圖。圖／Ingimage
一名男網友表示，他前幾天滑社群推播的短影音，看到一張熟悉的臉，才發現是朝夕相處的同事。情境示意圖。圖／Ingimage

坐在隔壁的同事竟是百萬網紅！一名男網友表示，他前幾天滑社群推播的短影音，看到一張熟悉的臉，發現是朝夕相處的同事，讓他相當震驚。貼文曝光後，底下許多網友直呼有過類似經歷。

原PO在Dcard發文指出，他入職約兩個月，前幾天在滑社群短影音時，意外看到一張很熟悉的臉，抱著自己「可能看錯」的想法，點進去仔細看才發現，正是坐在他旁邊的同事，「他本人跟IG上面沒有差很多，只是我完全沒有驚覺這件事，說不出來的感覺」。

貼文曝光後，許多網友表示有類似經歷，「前幾天滑短影音看一個70萬觀看的，才發現是我每次上課都多看一眼的漂亮學姐。然後隔一周甚至發現坐我隔壁、跟我同組的一個女生也有破萬粉絲，平常戴眼鏡、素顏超低調，私下卻是一個網紅歌手」、「我朋友爸爸是原住民，很有梗、很好笑，在滑短影片看到他很好笑的影片，有11萬個讚」、「我同事介紹美食，有萬粉，結果推薦給我的東西都超難吃」、「我們公司也有小網紅，還很高調，會要我們幫忙按讚，直接拿手機過去自己按的那種，上班都在弄他自己業配的文案，晚上再加班做正事」、「我也是最近有類似經歷，公司大樓的櫃檯小姐居然是幾千粉的網紅」。

也有網友吐槽，「路上10個，有9個人是網紅」、「現在路人都快比網紅少了」、「現在萬粉應該蠻容易的」、「路上有點姿色的女生，哪個不是IG破萬粉絲，現在是大網紅時代」。

Dcard 社群 網紅

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