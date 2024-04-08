服務業員工揭1惡劣現象 共同淚喊：台灣人生病了

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名長期擔任服務業人員的網友表示「台灣人是不是生病了？常常百般刁難服務業者」。示意圖／ingimage
一名長期擔任服務業人員的網友表示「台灣人是不是生病了？常常百般刁難服務業者」。示意圖／ingimage

各行各業都需要被尊重！日前有位女網友以「台灣人是不是生病了」為題，指出服務業的職業環境越來越差，消費者常常一言不合就要戰店家，或者在網路公審業者，讓她直呼「在這種惡劣的環境下，基層人員的心理素質到底要多強大呢？這樣不是惡性循環嗎？」

一名女網友在Dcard發文表示，她長期身為服務業的基層員工，發現現在消費者越來越瘋魔，一言不合就要戰店家，在網路選擇對自己有利的言論來公審業者，讓原PO無奈表示「服務業基層員工即使面對各種狀況，都要盡全力滿足這些會吵會鬧的客人，真不知道為什麼現在越來越多人覺得自己花錢就是大爺」。

她表示「我們的客人很多也是各行各業服務人員，但感覺完全沒有同理心，出來消費就各種刁難，這樣不是惡性循環嗎？大家吸收了不好的情緒，出去面對別的服務人員，又這樣百般刁難其他業者，真的會開心嗎？大家都只是為了生活來打拼的人而已」。

文章曝光後，引來網友熱議「覺得付錢是大爺的人不少，但客人都沒想過：付的錢是買商品，又不是買店員的笑容，是在跩屁？」、「同意+1，台灣人生的病越來越重」、「很多客人一言不合就上網公審，還要拍影片讓大眾看，把自己吵架罵人的地方剪掉，我只能說店員熱情歸熱情，但很多人都被奧客消磨掉熱情了，做的又忙又累，又不能準時吃飯，賺不了多少錢，還得應付奧客，主管更是不挺還以客為尊，做個門市可能被靠腰說『為何不能外送』」、「很多客人就是把服務人員當作傭人來使喚，認為花錢不是買商品更是買服務，覺得我買商品，店員就要感激涕零一樣，但客人們都忘記基本上服務人員都是打工人，最近越來越多刁難服務人員的報導，勸大家善待所有服務業者跟醫護人員，他們都不是義務要服務你們的」。

奧客

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