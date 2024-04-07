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全家出遊上吐下瀉！他慘抱馬桶2小時 網猜「1病毒」惹禍

聯合新聞網／ 綜合報導
網友和家人一起出遊，回家幾日後卻突然感到身體不適，並出現上吐下瀉的症狀。示意圖／ingimage
網友和家人一起出遊，回家幾日後卻突然感到身體不適，並出現上吐下瀉的症狀。示意圖／ingimage

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近期台灣食安問題頻傳，搞得不少民眾人心惶惶。日前，就有網友在PTT透露，他最近和家人到海生館遊玩，中午在館內二樓餐廳用餐，晚上則到附近海鮮餐廳吃晚餐，不料幾天後竟感到不適，大人與小孩們皆開始上吐下瀉，嚇得他急問「該去掛急診了？」

原PO表示，他們一家6口於周五（5日）到屏東遊玩，中午在海生館二樓餐廳吃飯，晚上到附近海鮮餐廳用餐，之後大家便各自回家，並無接觸。

然而今日（7日）清晨，原PO透露，自己和另外2名大人、1名小孩突然開始出現上吐下瀉的症狀，無奈坦言「我在馬桶上快兩個小時起不來，起來馬上吐，吐完又馬上拉」，擔心家人食物中毒，因此決定發文尋求網友意見。

貼文底下，許多網友猜測原PO應是感染諾羅病毒，而非食物中毒，「隔兩天，諾羅還比較像」、「食物中毒通常晚上就開始發作了，不會等兩天，比較像諾羅」、「隔一天才有問題，感覺跟餐廳沒什麼關係」、「公共場所一起被傳染諾羅吧」、「食物真的有問題，幾個小時後就會有反應了」。

根據食藥署疾管署網站，一般食品中毒的潛伏期平均為5～48小時，諾羅病毒則為24～48 小時。此外，感染諾羅病毒的主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，症狀通常會持續1～10天，之後病患會逐漸痊癒。

PTT 諾羅病毒 食物中毒 餐廳

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