告知客人取貨須「出示實體證件」卻被投訴 超商店員好無奈：不是我不通融

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

一名全家超商店員抱怨，近日有名客人到店領取0元包裹，核對證件時卻拿手機中的證件照片，他告知對方，現在必須出示實體證件，對方卻感到相當不滿，隔天甚至寫信客訴，讓店員十分無奈。貼文引發討論，有網友就提醒，如果忘記帶證件，可以直接刷全家APP條碼取貨。

原PO在Dcard發文分享，超商0元包裹取貨需要看證件，前（2022）年到去（2023）年疫情期間時，原本允許客人用手機出示證件照片就好，但疫情趨緩後公司就有明文規定，必須檢查「實體證件」，但似乎仍有不少民眾不知情。近日一位媽媽前往取貨時，便掏出手機拍的證件照片，原PO告訴她現在不能再看手機照片，卻讓對方相當不滿。

原PO表示，對方拿證件回來後氣憤表示，「如果你們有這項規定，就要全部店家都看實體證件啊，別家店可以為什麼你們家店就不行？」原PO回應，公司的確有規定，但別家店可能沒有落實。然而，對方卻怪罪原PO很不懂得通融，「別的店員可以，遇到你就不行，真的很奇怪欸」，原PO則重申，「不是我不通融，我們就是有這項規定」。

沒想到，隔天那位客人就寫客訴信到公司，說原PO全程都很沒禮貌，核對證件時不給用手機照片，過程中也沒有說請、謝謝、對不起，還責罵「不是站在櫃檯就可以做服務業，請公司做好員工教育訓練」，讓原PO覺得很傻眼，「我一開始的態度都很輕聲細語，但這位媽媽從一開始得知要實體證件時，對店員的態度就超級不禮貌又大小聲」，並無奈感嘆，「店員沒有客訴管道只能活該被罵，但不是服務業就要忍氣吞聲」。

貼文引發熱議，網友紛紛挺原PO，「很多人都是沒辦法順他的意，就會惱羞成怒，客訴信都會寫自己有利的事情，看看就好」、「拍拍，這種真的不要放在心上」、「不是我們不想通融，是只要有一個客人這樣，後面的客人也會這樣要求，那總公司制定的規章制度是假的嗎？」、「是我就跟她說，請問是哪一間，我要去跟公司投訴他們」。

也有人提醒，如果是使用全家APP的包裹頁面取貨，可以直接刷條碼，不帶實體證件也沒關係。根據全家2023年官網公告，消費者可以透過APP預定包裹取貨服務，只要出示條碼給店員刷取，便不用再出示證件核對，確認包裹上姓名、末三碼無誤後即能取貨。