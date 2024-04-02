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高雄路面多顛簸？兩杯星巴克見端倪 台中人不忍「比慘」：早跳車了

聯合新聞網／ 綜合報導
臉書流傳一張分別在高雄、恆春騎車的對比圖，兩杯掛在機車上的星巴克「受損程度」差很大，吸引超過6千名網友按讚朝聖。示意圖／ingimage
臉書流傳一張分別在高雄、恆春騎車的對比圖，兩杯掛在機車上的星巴克「受損程度」差很大，吸引超過6千名網友按讚朝聖。示意圖／ingimage

習慣柏油路面上的坑坑洞洞，已成台灣人日常？臉書粉絲專頁「遠傳屏東恆春直營門市-全台灣最『南』的直營門市」日前分享一張對比圖，只見小編分別在高雄、恆春的路上騎車，兩杯掛在機車上的星巴克「受損程度」差很大，吸引超過6千名網友按讚朝聖，掀起熱議。

「遠傳屏東恆春直營門市-全台灣最『南』的直營門市」粉專小編貼出一張分別在高雄及恆春騎車的對比圖，且機車上各掛有一杯星巴克。只見在恆春的那杯星巴克完好如初，像是剛買完拿到手一般；反觀經歷過高雄路面洗禮後的星巴克，杯口濺出不少液體，就連機車也慘遭噴濺。

貼文一出，不少高雄人有共鳴，紛紛跳出來現身說法，「左邊居然跟我昨天一模一樣，已經盡力閃坑洞補丁了」、「高雄的路在告訴你：人生的道路沒有那麼順遂」、「放在機車的置杯架，才剛起步沒多久，小杯的麥當勞檸檬紅茶直接噴飛」、「高雄的路真的超級不平、超愛補丁，填平沒兩個月，馬上有各種名目開挖，再補丁補得亂七八糟」。

不料，留言區更意外釣出許多台中人，喊話小編來騎騎看台中的路，「來試試台中，絕對比高雄慘，大概率剩2/3杯」、「高雄是抖到一直漏，台中是一個窟窿你整杯就沒了」、「早跳車了」、「以前在台中買一杯清心，還真的震到杯子飛出去」、「來來來，來試一下我們台中的路啊，會有意想不到⋯」。

對此，部分外縣市網友也搞笑留言，「雙北會掉到天坑」、「桃園的會只剩繩子」、「彰化可能會多個肉圓？」、「台北要買兩杯，紅燈多才夠喝」、「新竹手提，站著等紅綠燈就是左邊那樣」；不過，仍有高雄居民出面留言平反，「我認真覺得，現在高雄的路已經沒那麼慘了」。

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