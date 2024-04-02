快訊

獨／被爆趁女友出國劈腿 朱軒洋、吳卓源何時擦出愛火？關鍵時間曝光

雙載機車猛撞資源回收車 2未成年少年重創倒地命危送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他說水滸傳就是8+9 為何大眾會貴古賤今？網強調大不同

聯合新聞網／ 綜合報導
有位網友貼文感嘆水滸傳中的人物其實就是8+9吧，為何大眾會貴古賤今？網回「以前8+9沒在意名利富貴，現在8+9哪個不是為了流量為了紅」。圖／ingimage
有位網友貼文感嘆水滸傳中的人物其實就是8+9吧，為何大眾會貴古賤今？網回「以前8+9沒在意名利富貴，現在8+9哪個不是為了流量為了紅」。圖／ingimage

水滸傳一書講述北宋山東梁山泊以宋江為首的梁山108條好漢，由被逼落草，發展壯大，直至受到朝廷招安，東征西討的歷程。有位網友在PTT貼文感嘆水滸傳中的人物其實就是8+9吧，為何大眾會貴古賤今？

原PO文中表示兄弟情是沒有色的酒，如果遇到路見不平，吆喝一聲就可以相互幫忙，該出手時就出手。依他所敘述的標準，「古代8+9的行為跟現在也差不多」，有如黑社會或是幫派行徑。他問「怎麼（現在）大家都討厭8+9，卻將水滸傳推崇為經典文學，這麼看來+9也不錯吧」，他順帶也想問一下「女孩們喜歡水滸傳嗎？」

有人很直率地回說，「不喜歡，一堆臭男生」、「你知道水滸傳裡的人物都沒好下場嗎」。也有喜歡的網友說「人間似水泊，喜歡，新水滸傳好看」、「其實你說的是對的，差別在水滸傳那些人是大流氓，有武力也有腦袋，力量還大到可以影響整個治安，一般8+9就不見得有那些能力。簡單一句，那些角色每一個都是大哥級人物，不是現代一般8+9」、「水滸傳好漢，原大約1/3是官，2/3是8+9，魯智深原本是軍官，打抱不平打死人落跑變和尚，又從和尚變山賊頭。山賊頭之後，最後當了一次真正的和尚」。

也有網友說，「年少不讀水滸傳，年老不讀三國誌啊，沒貴古賤今吧？」、「人家是江洋大盜，各個都是大哥級的，才不是那種改車屁孩，以前8+9沒在意名利富貴，現在8+9哪個不是為了流量為了紅」。

網紅

相關新聞

曾經人手1件！他問為何極度乾燥跌落神壇 網揪缺點嘆：被「他們」穿到爛掉

流行總是來得快、去得也快，但仍有不少民眾為了跟上流行，選擇購賣時下的潮流服飾。近日一位網友發文指出，曾經風靡一時的「極度乾燥」外套，現在卻乏人問津…

他說水滸傳就是8+9 為何大眾會貴古賤今？網強調大不同

水滸傳一書講述北宋山東梁山泊以宋江為首的梁山108條好漢，由被逼落草，發展壯大，直至受到朝廷招安，東征西討的歷程。有位網友在PTT貼文感嘆水滸傳中的人物其實就是8+9吧，為何大眾會貴古賤今？

買自助餐一結帳崩潰「90元才一點菜」 網戰兩派：乾脆買便當

現在各項物資上漲，讓許多民眾直呼「吃不消」。日前有位網友表示，他幫朋友買晚餐，去自助餐店選了3菜1肉，沒有選雞腿或魚肉當主餐，沒想到卻要90元，讓他疑惑「其中一格菜只是小塊的帶皮豬肉，是要多貴？」貼文曝光後，掀起網友討論，有人認為「得算上人事成本」，也有網友認為「價格賣太高了」。

拒停紅線！外送員不理「前方還有停車格」 餐點扔馬路惹議

外送糾紛屢見不鮮，日前一名網友就在臉書社團「爆廢1公社」發文透露，一名友人抱怨外送員送餐的時候，不想臨停在紅線上，他建議對方停在旁邊一點的停車格，外送員卻直接將餐點扔到馬路，拍下送遞證明照片就離開，荒唐行徑讓原PO直呼「這到底什麼素質？」

炒青菜、燙青菜為何價差一倍？網釋疑：含兩種有形無形成本

網友詢問為何炒青菜和燙青菜的價差會是兩倍之多，就料理方式上，由於燙青菜有時還會加上肉燥，比炒青菜來得複雜，為何兩種品項的青菜總是有一定價格以上的價差。

「理論是可以」…他遊日本想不帶卡靠行動支付 網揭最慘下場

行動支付愈來愈普及，許多人習慣只帶手機就出門活動，甚至出國旅遊也靠行動支付走天下！有民眾見朋友大膽的不帶實體卡出門，只靠手機綁定信用卡來儲值交通卡、行動支付來支付旅程中大部分消費，其便利性讓他十分嚮往

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。