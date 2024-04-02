他說水滸傳就是8+9 為何大眾會貴古賤今？網強調大不同

水滸傳一書講述北宋山東梁山泊以宋江為首的梁山108條好漢，由被逼落草，發展壯大，直至受到朝廷招安，東征西討的歷程。有位網友在PTT貼文感嘆水滸傳中的人物其實就是8+9吧，為何大眾會貴古賤今？

原PO文中表示兄弟情是沒有色的酒，如果遇到路見不平，吆喝一聲就可以相互幫忙，該出手時就出手。依他所敘述的標準，「古代8+9的行為跟現在也差不多」，有如黑社會或是幫派行徑。他問「怎麼（現在）大家都討厭8+9，卻將水滸傳推崇為經典文學，這麼看來+9也不錯吧」，他順帶也想問一下「女孩們喜歡水滸傳嗎？」

有人很直率地回說，「不喜歡，一堆臭男生」、「你知道水滸傳裡的人物都沒好下場嗎」。也有喜歡的網友說「人間似水泊，喜歡，新水滸傳好看」、「其實你說的是對的，差別在水滸傳那些人是大流氓，有武力也有腦袋，力量還大到可以影響整個治安，一般8+9就不見得有那些能力。簡單一句，那些角色每一個都是大哥級人物，不是現代一般8+9」、「水滸傳好漢，原大約1/3是官，2/3是8+9，魯智深原本是軍官，打抱不平打死人落跑變和尚，又從和尚變山賊頭。山賊頭之後，最後當了一次真正的和尚」。

也有網友說，「年少不讀水滸傳，年老不讀三國誌啊，沒貴古賤今吧？」、「人家是江洋大盜，各個都是大哥級的，才不是那種改車屁孩，以前8+9沒在意名利富貴，現在8+9哪個不是為了流量為了紅」。