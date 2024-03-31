白髮女搭捷運「自備板凳」引3千人按讚 但依法最高可罰7500元

搭乘捷運時多數人都希望能有座位，以避免久站疲勞，有網友近日搭乘捷運時發現一個「奇景」，一名白髮的女性乘客竟自備摺疊式椅子，並逕自坐在博愛座前，讓該網友直呼「刷新三觀」。不過根據台北捷運規章指出，佔用車廂通道影響其他旅客通行，最高可罰7500元。

一名網友在臉書社團「爆料公社」貼出一張照片，只見照片地點為台北捷運車廂內，一名白髮女子不顧空著的博愛座，自行拿出一張摺疊式的小椅子，並坐在博愛座前，此舉讓發文網友直呼「台北捷運上直接被刷新三觀」。該篇貼文已有超過三千人按讚。

對此，有網友認為並無不妥，留言「有的人無法久站，這樣還好吧」、「我曾經自帶板凳坐過」、「啊不就你們這些鍵盤正義魔人養出來的，看到博愛座跟看到鬼一樣，所以自己帶折凳有什麼問題嗎？」、「在現場不問她，然後偷拍發文真的刷新我三觀」、「是不是羨慕人家有椅子坐」、「這又沒有怎樣，只想坐自己的不行嗎」、「為什麼不能自帶？是我我也會，因為我也沒辦法久站」。

但也有人認爲，該名乘客的舉動已經影響他人，留言「白髮魔女：我不坐，你們也別想坐？」

根據《大眾捷運法》規定，旅客可將椅子作為隨身行李攜帶，但若是擺放椅子在車站出入口、售票機，或是擺放在座椅外的車廂空間，影響其他旅客通行，經勸導不聽者可處1500到7500元的罰款。