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超可怕！她內褲被偷竟「沾白色液體」歸位 一票人嘆：真的要小心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友將衣服曬在住處頂樓，沒想到內褲卻被別人偷走，而事隔一個禮拜後，對方竟刻意將內褲放回曬衣架，上面還沾有白色液體。示意圖／ingimage
一名女網友將衣服曬在住處頂樓，沒想到內褲卻被別人偷走，而事隔一個禮拜後，對方竟刻意將內褲放回曬衣架，上面還沾有白色液體。示意圖／ingimage

一個人在外租屋，不免擔心安全問題。一名女網友在Dcard透露，自己住在一間小套房中，平時她會將衣服曬在住處頂樓，沒想到某天收衣服時內褲卻不見，而事隔一個禮拜後，對方竟刻意將內褲放回曬衣架，上面還沾有白色液體，讓她感到非常害怕。

原PO以「內褲被不明人士沾上精液」為題發文稱，她目前一個人在外租小套房，房內有一個很小的對外窗，所以平時只能將衣服曬在頂樓的公共陽台。然而，不久前收衣服時，她發現有一件內褲不見，頓時感到不安，無奈房東表示頂樓未裝設監視器，雖然可查閱樓梯間的監視畫面，但進出的租客很多，因此難以確定犯人是誰。

原PO透露，自從內褲被偷走後，她現在只敢把內衣褲晾在房內，用除濕機吹乾，頂樓只用來曬普通衣服。沒想到她最近到公共陽台收衣服時，竟看見她晾襪子的曬衣架上夾了不見的那條內褲，而上面還沾有白色液體，嚇得直呼「直到現在都還是覺得非常噁心」，並擔心對方是刻意想引起注意，讓她感到非常害怕。

事發隔天，原PO就搬去男友的租屋處暫住，且事先告知房東，對方也同意讓自己解約，文末她提醒在外租屋的房客們「內衣褲不要曬在外面」，希望大家都不要遇到類似的事情。

原PO之後在留言處補充，房東是名女性，另外自己並不是不想把內衣褲曬在房內，只不過住處通風不好，實在不願意讓室內更悶，才將其晾在公共陽台。她說明，為了讓內衣褲晾乾就需長時間開著除濕機，皮膚跟喉嚨都乾到不太舒服，目前自己還在努力尋找新的租屋處。

貼文底下，許多網友直呼噁心，「我就是怕有這種噁人，所以我都把內褲、內衣晾在室內」、「就是因為怕被亂碰，我都找有陽台的套房」、「超噁心的，希望變態能被發現」、「好可怕，女生一個人住外面真的要小心，要保護好自己」。

Dcard 內褲 套房

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