超猛反制！她搭電梯拿出一罐狂噴二手菸鄰居 2人扭打到管委會

多數不抽菸的人往往不喜歡菸味，若鄰居在社區住所附近或陽台抽菸，通常會感到困擾，也有人不喜歡癮君子在吸菸後殘存在身上衣物的二手菸味道。一名網友近日貼出一張超狂的不抽菸者反制菸味的照片，一名女性鄰居因長期不滿另一名同為鄰居的男子，在電梯、樓梯，或社區大門外等公共區域抽菸，一日在男子抽完菸進電梯後，因難以接受二手菸殘存味道，讓她當場拿出身上的酒精罐，不停地往該名癮君子鄰居身上噴，雙方因此發生肢體衝突，場面火爆。

一名網友25日在「爆怨2公社」中貼出一張社區電梯照片，照片中的兩位鄰居，站在右方的女性，正拿著簡易的白色酒精罐，噴向站在身旁的另一名男子，氣氛相當挑釁且十分尷尬。

原PO指稱，該名男性鄰居因為經常在電梯、樓梯，或社區大門外等公共區域抽菸，有時讓他不想聞卻又沒辦法不聞到菸味，也已請管理員代為告知該名鄰居，但男子不聽勸告，也不認為自己有錯。

該日又恰好與該名抽菸的鄰居同電梯，讓他在捏鼻子忍住呼吸，希望住家樓層能快點到的同時，旁邊的鄰居阿姨突然從包包中拿出一罐東西，往那個男的身上猛噴。

男子因為驚嚇而馬上轉頭飆起髒話，但阿姨仍沒有要停下來，「感覺是打算把整罐噴完」，最後兩人邊扭打還邊吵架直接衝往管委會辦公室，阿姨大聲喊要報警，男子則直接嗆聲要找朋友處理。

原PO稱：「當下場面真的非常混亂，感覺阿姨應該也是忍他忍很久了，只是還是很佩服她有那個勇氣，只能說阿姨瘋起來真的很猛」。

網友見文分享後紛紛大讚「阿姨是勇者」、「鄰居抽菸真的很煩，我家鄰居在陽台抽，害我剛洗好的衣服都菸味」，並認為「這種白目仔就是要這樣對付才會知道，他多討人厭」、「好好感謝社區裡這樣的大姐，來出面解決這白目仔」。

但也有人認為阿姨這樣恐將犯法，「他當下又不是在電梯裡抽菸，怎麼可以這樣噴？那如果我遇到一個香水噴很濃的人，我也可以拿噴霧朝他身上噴嗎？」、「雖然說抽菸超沒公德心，但直接這樣噴不太好吧」，且認為若是真的要消除二手菸的臭味，「不是可以噴灑在空氣中嗎？」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康