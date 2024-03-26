零食「甜心草莓」夾心有一異物 網友見圖直說：好噁心

國內食安問題時有所聞，今（26）日更爆出有2位顧客在一家知名素食餐廳用餐後食物中毒，其中一位已不幸死亡。民眾更常碰到的則是食品中有異物，就有網友在臉書「Costoc好市多 商品經驗老實說」貼圖爆料，在好市多買的零食「甜心草莓」中發現有毛髮。有網友看到貼圖直說「好噁心」、「裡面就算了，還夾心」。

原PO文中有2張貼圖，其中一張是產品的外觀，知名廠商出品的零食「甜心草莓」，另一張是零食「甜心草莓」本身，但草莓看似飄浮在空中的，原來是中間夾有毛髮，原PO說「它是真的很好吃，但是吃到一半有一根頭髮包在零食裡面」，這讓他胃口盡失。

網友們看到貼文後，紛紛留言回應，「好噁心」、「胃口全失」、「尬！我剛買一包回來，299元」、「我還買4包」、「只要是加工食品，一定別期待它很乾淨」、「不過那個也可能是糖粉夾帶。我覺得不喜歡的人就別再買了，畢竟看到這種情形誰都不會有胃口」、「我去年是買到有蟲的，也是同一款甜心草莓，但不是在好市多買的」、「我是素食者，但我依然覺得食品裡有頭髮很噁心」。

有人表示「這就是特殊情形吧」，有人更建議原PO「直接找廠商」、「生產線都是無塵室，作業員都有戴髮帽跟無塵帽，明顯是衛生管理不當，品管疏忽」、「這品管不行啊」，不過有網友岔開這話題想問「請問大家怎麼保存這零食？因為好像很容易潤掉（受潮）！」