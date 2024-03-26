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你喝過嗎？陸人讚1飲品「唯一缺點是台灣限定」 內行人認證稀有：超商都沒賣

聯合新聞網／ 綜合報導
一位大陸網友分享自己在台灣逛市集時，買了一瓶名為「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」的酒精飲品，沒想到一喝驚為天人，「是我喝過最好喝的沒有之一」。聯合報資料照／記者林伯東 攝影
一位大陸網友分享自己在台灣逛市集時，買了一瓶名為「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」的酒精飲品，沒想到一喝驚為天人，「是我喝過最好喝的沒有之一」。聯合報資料照／記者林伯東 攝影

不少外國旅客來台遊玩，就是為了品嘗台灣的美食。近日有大陸網友分享，自己在台灣買了一瓶酒，沒想到原PO一喝竟讚不絕口，表示是自己喝過最好喝的氣泡酒，「唯一缺點是台灣限定」。貼文曝光後，許多台灣人紛紛急問「哪裡有賣」，更有對岸網友直呼「大陸人刷到了好想喝」。不過也有內行人解答，表示該酒品在超商買不到，「這個很稀有欸」。

近日一位大陸網友在小紅書上發文，表示自己在台灣逛市集時買了一瓶氣泡酒，沒想到一喝驚為天人，「是我喝過最好喝的沒有之一」，原PO並附上幾張照片，可以看到該酒精飲品的綠色瓶身上，寫著「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」。意猶未盡的她更忍不住感嘆：「唯一缺點是台灣限定」。

貼文發布後釣出一票台灣網友表示「沒看過」，「身為台灣人居然不知道有這好東西，明天去買」、「我是台灣人但我沒看過」、「這在哪有賣？救命我是台灣人沒喝過哈哈哈哈哈」、「被你燒到」。許多大陸網友也扼腕直呼，「好慘，為什麼要讓我一個大陸人刷到」、「等我當留學生了，第一時間去台灣喝」、「瓶子好好看」、「大陸人刷到了好想喝好想喝」、「不要這樣，我更想去台灣了」、「嗚嗚嗚有沒有台灣的好友寄兩瓶給我」、「看著就很好喝」。

不過貼文底下有內行人替一眾網友解答，在「這些地方」可以買到，並分享試飲心得，原PO也在留言回應：「在市集才有賣，超商都沒有」，「這瓶真的好喝！全聯也有喔」、「那瓶真的好喝，茶味很重，葡萄和金柑（其他口味）還是偏甜」、「這個很稀有欸，本台灣人只在美廉社買過一次，喝過就覺得超讚，馬上衝回去買3瓶」、「我上周逛圓山的市集有喝到，真的很好喝」、「真的超好喝，苗栗的清安老街有賣，每次經過都買，金桔口味也好好喝」、「這是彰化花壇鄉農會出產的，可以打電話問看看」。

事實上，這款特別的酒精飲品是微醺蜜月和彰化縣花壇鄉農會聯名的「四季茉莉氣泡蜂蜜酒」，以微醺蜜月低溫長時發酵的蜂蜜酒為基底，加入花壇鄉的農產茉莉四季茶釀製而成。微醺蜜月也曾在臉書表示，目前僅在美廉社和大潤發販售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣人 小紅書 農會 酒精

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