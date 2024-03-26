朋友辦性別趴「硬收場地費」 全網開酸：是集資圓夢？

有些年輕夫妻會在懷孕後，舉辦「寶寶性別派對」和親友分享喜悅。不過一名女網友抱怨，懷孕友人邀請她出席性別趴，卻要收取場地費，其他網友見狀直接開酸，「叫妳朋友沒錢就不要辦欸」、「這活動無聊又尷尬，是男是女到底干大家屁事」、「場地費是啥鬼，要集資幫媽媽圓夢？」

原PO近日於Dcard親子版上，以「性別趴有人在收錢的嗎？」為題發文透露，自己最近被朋友邀請參加性別趴，對方要求每位出席者支付場地費。她疑惑表示第一次參加這種活動，也第一次得知會被收費，「想問有參加過性別趴的大家，去參加有在付錢的嗎？」

話題拋出後引起熱烈討論，網友紛紛回應，「第一次聽到要邀請的人一起付錢」、「沒遇過要付錢的耶，要不要考慮不要去」、「通常這種活動都是主辦人負擔全額費用啊」、「場地費是啥鬼，要集資幫媽媽圓夢？」、「不要去，等他們限動看結果就好」、「是我就不參加，參加又要付費」、「請人家去還要收錢？要的話別人應該不會去吧」。

不少網友也搖頭直言，「場地費？好敢說喔」、「叫妳朋友沒錢就不要辦欸」、「是有多尊貴，居然要付錢參加觀看」、「場地費也沒有多貴，一般來說就1、2萬內吧？明明是自己想要舉辦，怎麼還會要求他人幫忙金援呢？又要儀式感＋炫耀，又要來賓幫忙支付場地費，這種感覺滿low的」、「就是自己想辦，可以發照片還可以有個回憶，但又覺得太貴所以找人當分母吧」，原PO透露，「朋友其實很有錢，婆家也是，不懂為何還硬要收這筆！」

也有人對活動感到疑惑，「笑死，到底誰想去」、「這活動無聊又尷尬，是男是女到底干大家屁事」、「這種活動真的超無聊，還要收錢真的可笑，就是發個限動就結束的事」。有網友分享，自己參加的付費性別派對有猜性別環節，猜對才可以分到錢，「這樣算是付錢嗎？」網友們對此方式表示贊同，「這比較像趣味活動，蠻好玩的，原PO朋友要付場地費的概念不一樣」、「我覺得這樣就不算，但朋友是說去了就要付場地費，超不能理解」。