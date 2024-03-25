管委會收回地下室管理停車 「4年後變這樣」讓眾人看傻：是廢墟吧

日前一名網友貼出多張照片，表示自家社區地下室被管理委員會收回管理停車，「但管理成這樣子，請問我們該如何是好？」照片一出網友紛紛傻眼了，直呼「看起來像廢墟」、「以為是以前的豬圈老照片」、「根本沒完工吧」。

原PO在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」發布多張照片，他表示自家社區的地下室被管委會收回管理停車，然而只見該空間看起來潮濕、陰暗，紅磚甚至裸露在外，「但管理成這樣子，請問我們該如何是好？」此外，原PO說明，每個停車位都有跟住戶收費，大樓管理費為500元，停車位則是半年收一次4000元，「但是收的錢並沒有優先使用整修」。

照片一出引發熱議，「不知道還以為黑影處裡面有鐘乳石之類」、「確定這是停車位嗎？不說我還以為這是廢墟」、「我以為是以前的豬圈老照片」、「不要拍廢棄大樓地下室來唬弄喔」、「你不說我還以為哪裡的鬼屋探險」、「好像隨時角落會出現殭屍」、「不說我還以為是某個廢墟社團分享的廢墟照」、「為什麼這個看起來像廢墟」。

對此，也有網友點出問題，「增建樑柱合格嗎？消防呢」、「你不擔心建築結構問題嗎」、「區權會上提出啊，或是管委會開會也可以去表達意見」、「我比較好奇，這管理費怎麼繳的出去？沒抗議過嗎」、「看財報就知道了」、「有收費的話，資金流向？」。

而原PO也留言補充，管委會接手地下室至今已經4年了，停車場一共有約70個停車位，每半年會跟住戶收停車費4000元。由於先前擔心建築結構問題，有先做過耐震補強，不過後期維修管理卻令人相當不解，原PO直言，區大明明已通過停車場費用收來優先維護停車場，然而實際上卻沒有優先使用，因此他對於現況也感到相當無奈。