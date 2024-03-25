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臭豆腐5塊100元吃得下去？內行曝「生意超好」：以後會更貴

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示臭豆腐一份5塊賣100元太貴，隨即引發熱議。示意圖/Ingimage
有網友表示臭豆腐一份5塊賣100元太貴，隨即引發熱議。示意圖/Ingimage

銅板美食因物美價廉而深受民眾喜愛，不過有民眾感嘆，許多印象中的銅板美食如今都漲破百元價。一名網友日前發文直呼，在花蓮買到一份100元的臭豆腐，一盤僅有5塊，好奇是否有人願意買單。話題一出，有網友突破盲點，「現在不吃，以後會更貴喔！」

一名網友在PTT發文表示，去花蓮旅遊時，看到一家臭豆腐店，五塊臭豆腐要價100元，讓他忍不住驚問：「嚇到吃手手，在座的會吃嗎？」

貼文一出，有網友表示價格太貴，「寧可吃超派雞排120元」、「花蓮國的消費堪比台北」、「我們南部賣60元，我也吃不下去」、「下個月漲電價後，還會再漲的」、「太貴了吧」、「成本不超過20元的食物賣100元，買的是盤子」、「已經很少吃了，貴死了」。

不過也有網友認為，「現在不吃，以後會更貴喔」、「看多大塊，划算就吃」、「再過四年，你就會問100元以下的臭豆腐哪裡買」、「吃啊，大老遠去一趟吃看看」、「還蠻便宜的價錢啊」、「觀光區本來就貴」、「現在不吃，以後變150元」。此外，也有老饕透露，「偏偏這家生意超級好，人多到排隊，分店開好幾家」。

美食 臭豆腐 花蓮

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