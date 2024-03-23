不想去第二次！他出國去「亞洲1地方」返台毛骨悚然 全場共鳴：真的難玩

出國旅遊可以放鬆心情，讓自己暫時脫離生活上的煩惱。近期有網友表示安排了香港三天兩夜的行程，整體下來感覺非常擁擠、物價又高，又一直遇到沒禮貌的人，最後還身體不舒服，讓他直呼「回想起來還是會毛骨悚然」，引起網友一票共鳴。

網友在PTT以「喜歡去香港旅遊的是不是都有問題啊」為題發文，他表示因為一月和六月都安排日本旅遊，於是和女友排了去香港三天兩夜。結果去了後整體感覺非常擁擠、物價又非常高，一頓吃下來都要兩三千台幣，去迪士尼的時候，有一位中國國小生，經過女友旁邊直接朝著她打噴嚏，也沒有說抱歉就直接走掉。

另外排遊樂設施的時候也「瘋狂解壓縮」，表示前面有親友後就一直插隊，晚上等煙火的時候，左邊一組中國人也一直叫女兒在前面卡位，右邊日本家族也是直接被另外一個中國家庭卡位，讓他們當場傻眼。第三天退房前，女友開始嘔吐，接著中午換原po肌肉痠痛，接著又吐又發燒，去藥房買感冒藥，不知道是被坑還是真的很貴，一咳普通的成藥要賣128港幣，相當於台幣522元左右，吃完也沒有比較好。

原po表示，以前出國都是不想回來，但是這次去香港的心得是「終於回來了」，不舒服的程度僅次於新冠疫情的時候，原po不解說喜歡去香港旅遊的人，平常都是過什麼生活，直呼「現在想想前兩三天的生活還是會毛骨悚然」。

此文一出後，也引起大批網友共鳴，「超爛」、「香港本來就貴，現在又一堆中國人，旅遊品質又下降，所以連歐美都不去香港了」、「香港主要是美食很強，其他就還好」、「懷念以前的香港，曾是我最愛去的地方」、「10多年前還可以去，現在根本爛到有剩」，「感謝用生命發文」、「去越南還比香港好玩」、「真的難玩，不會想去第二遍」。

但也有人認為，「以迪士尼來說，香港倒是比東京好一點，東京每個設施都要排2小時，根本玩不了」、「自己身體太差，別人打個噴嚏你就重感冒？」、「把日本當標準記得永遠不要去別國玩」、「個人原因每個月都去啦，好像也沒有這麼糟，就貴一點的台北」、「你說的這些狀況也是台灣的日常」。