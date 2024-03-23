茶葉蛋殼好難剝？網曝「超完美剝殼法」 輕鬆脫殼只需5秒鐘！

茶葉蛋是許多民眾會去超商購買的商品，但相信多數人都曾遇過蛋殼不好剝，讓整個蛋變得坑坑疤疤的情況。對此，一名網友分享超簡單的剝殼方法，全程只要5秒鐘，就能輕鬆剝去蛋殼。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「全家便利商店/7-11超商新品好物分享區」表示，自己發現完整剝茶葉蛋殼的方法，只要先敲一下邊緣，再放到桌子用手掌嚕一圈，就能完整脫殼，獲得一顆完美的茶葉蛋，而且過程僅需5秒鐘！

一名網友分享，剝茶葉蛋殼第一步是「先敲一下邊緣」。圖/取自臉書社團「全家便利商店/7-11超商新品好物分享區」

一名網友分享，剝茶葉蛋殼第二步是「用手掌嚕一圈」。圖/取自臉書社團「全家便利商店/7-11超商新品好物分享區」

一名網友分享，上述步驟僅需5秒鐘，就能輕鬆脫殼，獲得一顆完美的茶葉蛋。圖/取自臉書社團「全家便利商店/7-11超商新品好物分享區」

貼文一出後，獲得不少網友共鳴，紛紛表示「之前也是無意間發現這方法，超讚的」、「撸一圈後可以很完美的脫去蛋殼」、「看韓劇學的，也是這樣剝蛋」、「用便當盒裝茶葉蛋，蓋上蓋子、上下左右搖一搖後也很好剝」、「我都直接把蛋吹出來，蛋殼還能完整保持蛋殼樣」。

此外，也有部分網友分享挑選茶葉蛋的秘訣，紛紛表示「買茶葉蛋，我都會挑蛋殼裂開比較多的那粒」、「我都選有點裂痕的，只要輕輕一剝就可以整片起來」、「我會挑比較黑的茶葉蛋」、「OK便利商店的茶葉蛋是用阿薩姆茶葉煮的，非常推薦」。