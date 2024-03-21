他好奇手搖飲店一間間倒仍一間間開 網分析：毛利高還可賺加盟金

除了小嬰兒或是少數老年人沒喝過外，99%的國人一定都喝過手搖飲，有些人還把它當水喝，一天不只一杯。不過在萬物齊漲的近年，各大品牌手搖飲也跟著連環漲價，尤其是去年初到現在平均漲幅5-10元不等，有位網友就在PTT好奇發問，同樣是茶品，超商的價格便宜一半，有時還會有特價活動，「為何現在手搖飲還是可以一間一間的開？」

原po表示，手搖飲中光是純茶品就已經逼近50元了，拿鐵更漲到70或80元都有。他本來就只喝純茶品，超商最便宜的茶裏王一瓶20元，買手搖飲的錢都可以換2到3瓶了，超商還會不定時有優惠活動，有時最少便宜一半以上，所以決定不喝手搖飲改喝超商瓶裝茶品。

原po說相比手搖飲，「超商瓶裝的成分透明、店面多方便取得、省時無製作時間」，但貴鬆鬆的手搖飲店還是一間間的開，好奇想問是因口味創新？還是因有加料，口感更好所致？

有網友直接回應，「好賺啊」、「暴利啊！你看網紅一間接著一間開」、「那麼貴，毛利超高」、「蠻多人喝的，又有利潤，操作不複雜」、「大家幾天就會喝手搖飲，應該是蠻有商機的」，也有只喝開水的人表示，「現在都自製冰塊+開水，開水只要喝冰的就不會難喝，很少買手搖」、「確實，我現在也常買超商瓶裝的」。

有人分析說，「你知道為什麼嘛！因為利潤高啊，前提是你的客源要穩定，或拚網路爆紅，客源穩定紅了之後，開分店收加盟金，所以你會看到一堆不知名品牌手搖店一直倒一直開，這個LOOP就是在拚一個出名」。

也有網友無奈表示，「反正都買不起房，喝點貴的東西小確幸」、「最近新歡是優格手搖飲，一杯105元」、「以前我也好愛喝，現在已經戒掉了」，更有人說「罐裝飲料比手搖飲難喝啊」、「超商瓶裝就很難喝，還不如去買手搖飲」。