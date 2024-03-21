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公車上狂拽逼讓座大喊「妳好遜喔」 女乘客怒控疑似名人：還碰我胸部
近日一名公車女乘客坐在位子上被「阿姨」拽手腕要求讓座，而「阿姨」眼見行動失敗，直接在車上大聲喊「剛剛那個女生好遜喔！」，這一刻，女乘客聽聲音疑是17年前上綜藝節目爆紅的「慧慈」，讓她忍不住發文罵「氣死我了，妳才遜啦」。
該名女乘客於Dcard發文指出，她昨（20）日到北部出差，回程搭公車時一位「阿姨」走到她旁邊坐下，不久後其他人上車，「阿姨」突然站起拽女乘客的手腕，「可是我繫著安全帶，所以她扯兩三下都扯不動，我就一臉衝X小的看向她」，原來是「阿姨」看到有家長帶小孩搭車，所以想要讓位。
沒想到，「阿姨」眼見女乘客沒跟著站起來，直接撂下一句「妳好遜喔」，於是放開女乘客的手離開座位。這時，女乘客突然認出這熟悉的聲音，因為聲音很有辨識度，認為疑是「慧慈」，對方就邊走到後面邊大聲嚷嚷「剛剛那個女生好遜喔！」
女乘客氣炸表示，若非車上有小孩，她真的很想轉身去回嗆，希望別人讓位開口講就好，「一聲不發的亂拉人家誰知道妳想幹嘛？X的還碰到我胸部，就算立意良善，也沒必要動手動腳才能展現愛心好嗎？」
網友則說「被肢體碰觸的莫名其妙還要被當眾羞辱」，還有人分享看到另篇文章說「搭公車遇到同一人，是被從睡夢中直接拉起來讓位，超擾民」。
女乘客也透露，該「阿姨」會在有長輩或小孩上車時很熱心的大喊「小心哦！」，後來，那位大小孩的家長往後面位置坐下，在她解開安全帶前，就婉拒讓座了。
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