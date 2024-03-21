亂倫？偷聽到男友「第1次」對象 女友崩潰哭：好噁心

不少家庭組織也鼓勵父母及早向子女施行性教育，協助建立正確性觀念。臺灣1名女子在網上稱，偷聽到男友和家人的對話，意外揭發男友當年把第一次竟然獻給母親，原因是「媽媽要教他」，讓她無法接受，網友紛紛指「噁心死了……這算亂倫」、「這行為在臺灣是犯法的喔」，亦有別人質疑事件真確性，不排除有人虛構。

樓主在「Dcard討論區」表示，男友一直沒有向人說出交往經歷，自己有一天偷聽到男友和家人的對話，男友稱當年「初次」對象竟然是其親生母親，由母親親身「指導」性教育，讓樓主大感崩潰，在網上表示「當下聽到的時候真的腦袋當機，怎麼能有這麼超乎常理的事情發生在我身上，真的很想吐」。

由於樓主當時偷聽到驚人真相，所以並非太清楚細節，但她直覺認為真相並不單純，並會找機會和男友對質，如果事情屬實，一定會分手。網友紛紛指「我是覺得你先逃吧」、「如果真是亂倫，就要報警分手」。亦有別人質疑是否有人虛構事件。

事後相關貼文已被刪走，未知原因。

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文章授權轉載自《香港01》