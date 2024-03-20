醫護與重聽阿伯溝通「1暖舉」獲讚 掀同行共鳴：比助聽器好用

有些長輩年紀愈大，聽力變差之後，容易引起溝通上的不便。近日，有網友分享醫護人員用聽診器與長輩溝通的畫面，影片一經分享，即引來網友直呼「生活智慧王」、「我阿公重聽越來越嚴重，看來我找到方法了」，更釣出一票醫療從業人員表示實務上真的可行，「在醫院都這樣跟重聽的患者溝通」。

有網友在社群平台Threads貼出一段影片，影片的場景疑似位於醫院。畫面中，一名年長的白髮阿伯戴著一副聽診器，而一名醫護人員則利用聽診器，耐心地跟白髮阿伯講述文件上的內容。

影片一出，網友直呼「畫面好有愛」、「生活智慧王」、「好聰明的醫生啊」、「好貼心」、「長知識了」、「阿公戴著聽診器的樣子好可愛」、「原來聽診器還能這樣使用，厲害」、「我阿公重聽越來越嚴重，看來我找到方法了」。

該部影片也釣出不少醫護人員留言，表示實務上真的可行，「我們臨床都這樣用，我那時候ICU（加護病房）每床都會有1-2支聽診器，遇到有需要的長輩，溝通上會這樣使用」、「門診的我遇到沒助聽器又重聽的病人，會拿備用聽診器，不然喊來喊去病人聽不到，自己先沙啞」、「我也常這樣用！阿公阿嬤眼睛為之一亮，比助聽器還好用」、「之前有個很可愛的阿公，也是很重聽，每次來住院他都自備聽診器，超可愛」、「我是護理師，我真的會這樣和重聽的阿公阿嬤對話」、「在醫院都這樣跟重聽的患者溝通，記得使用前後要用酒精棉片消毒」。但也有網友提醒，「一般人千萬不要這樣玩」、「小時候玩過，光是聽敲擊膜面就超大聲，小孩不要亂玩」。