富二代男友長相普普又無趣 女意外懷孕猶豫：這婚該不該結？

一位男網友因為自己沒有答案，所以轉向PTT幫自己一位女性朋友貼文發聲，該女友人最近不小心懷孕了，但雙方家人並不知情，她男友的想法是傾向留下小孩但是否要結婚會尊重女生的決定。男方是所謂的富二代，但外型普普且無趣，這也是女方無法決定要不要結婚的原因之一，這種情況大家會結婚嗎？男網友想聽聽其他人的想法。

文中女主角是國立大學畢業，本身學歷不錯，「外表中等偏上，家境小康，家裡已經用她的名字買好房給她」，工作也不錯，有政府執照保障的專業性工作，目前任職大公司月入8-10萬元。而男友是國立大學文組畢業，是「家中獨生子，長相身高都正常，乾淨會打扮」，家裡開公司，工作就是在家找事情幫忙，公司近幾年每年淨賺數千萬，也就是富二代。

女方因懷孕要不要生下小孩和結婚一事，感到十分猶豫，她覺得「男方家境蠻好，不用為錢煩惱，並且男友對自己也蠻好」，只是男方學歷普普，沒什麼內涵，畢業後就在家工作，但對家裡公司行業也沒什麼心得、也沒特別喜歡，「日常就是打扮跟看劇這類消磨時間不用動腦的事情，兩個人也沒什麼共同話題，聊思想或三觀，男方都沒什麼回應」，相處聊天常常覺得無聊，如果要繼續相處幾十年感覺會很無趣。

女方考慮的條件和理由貼上網後，有網友直接點出重點，「女生最猶豫就是男生沒內涵+笨，有時候會讓女生覺得有點煩，目前是如果不留（小孩）就分」、「如果覺得相處久了，不是分手就是結婚，但婚後會覺得無趣到離婚，那不會留（小孩）也不會結婚，如果自己很喜歡小孩也有能力跟後援養得起，那小孩會先生、結婚再看看」。

有人問說女方對男方如此低評價「那為何要在一起？」，「那為啥要在一起，還是沒在一起過，內文也沒說有交往，但如此不合又幹麻交往」、「男方被說得都是缺點，那當初在一起沒有打算要結婚，卻沒避孕？」

有人歪樓說「這還不到富二代的水準，只是比較有錢一點」、「男方那樣還不叫富二代？鄉民家裡都好有錢」、「簡單說（女方）月收10萬元無法住豪宅開雙B，而男方獨生子，家裡一年淨賺千萬，知道那是多困難的事嗎？」，更多人想知道文中女方年齡多大，「喔看到了25歲，還屬於志氣很高的年紀」。