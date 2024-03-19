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住宿舍快煮鍋被沒收！女大生機智打造「小蒸籠」炊包子 網狂讚：生活智慧王

聯合新聞網／ 綜合報導
蒸籠示意圖。 圖／pakutaso
蒸籠示意圖。 圖／pakutaso

大學住宿生涯裡總會需要一個快煮鍋來豐富宵夜菜單，可惜為避免高功率的快煮鍋造成全宿舍跳電，這類電器常被列為違禁品。近日一名大學生就遭遇快煮鍋被沒收，無法蒸熱包子的窘境，所幸她靈機一動，靠手邊3樣物品成功蒸出鬆軟包子。

該名女大生昨（18日）於Dcard發文提到，由於帶到宿舍的快煮鍋被宿管阿姨發現，導致剛買的奶皇包來不及蒸，為了品嘗美味包子，克難地用手邊物品打造出蒸籠，成功吃到鬆鬆軟軟的奶皇包。

女大生準備了2個碗和1個網狀洗衣袋，先將洗衣袋洗淨並用熱水燙一下殺菌，接著在其中一個碗內接1/3的熱水，並將洗衣袋鋪平蓋在碗上，再把退冰的奶皇包放在洗衣袋上，最後用另一個碗倒扣其上，一方面能固定住洗衣袋不會垂落觸及熱水，一方面能製造出如蒸籠般的環境，用水蒸氣蒸熱包子。

機智反應讓網友大讚「你好聰明」、「根本生活智慧王…」、「虧你想得到」、「這個好厲害，果然生命是會找到出路的」、「說實在的蠻厲害的，這樣熟的了是因為奶黃包已經退冰過了吧」。也有人指出洗衣袋不耐高溫，「可以用煮飯巾」、「五金行買個蒸籠用紗布吧，用洗衣袋感覺不太衛生」。

有網友也提醒，既然快煮鍋是禁用品，入住宿舍還是該遵守規則，「不能攜帶的東西還是不要帶到宿舍喔，到時候跳電或是有問題，你就是千古罪人了」、「要是真的因為違規物品不小心出了意外，影響到別人，其實壓力真的會還蠻大的」，該女大生也留言道歉。

Dcard 住宿 包子 大學生 宿舍

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