用餐踩雷…店家詢問「口味還可以嗎」會說真心話？網：還想再去才會給建議

去餐廳吃飯，常常會遇到熱情老闆詢問「口味還可以嗎」，如果偏偏食物不好吃，或是覺得餐廳有些狀況，該跟老闆說真心話嗎？有位網友就遇到了這樣的難題。

原po在PTT發文，說和朋友去吃一間新餐廳，朋友吃到一半欲言又止，原po問怎麼了，朋友表示「出去再說」。後來店長來詢問「餐點口味還可以嗎」，兩人也都表示不錯。

走出店，朋友卻開始抱怨食物沒入味，用的水也沒過濾，「之後不會再來了」，原po傻眼，不解朋友幹嘛騙老闆？原po也疑惑，當客人被店家詢問「口味還可以嗎？」的時候，真的該說老實話嗎？

不少人都不敢直言，「想回訪的會稍微講一下，難吃到完全不想光顧的，就什麼都不會說了」、「小心有些玻璃心的，直接鐵拳揍你」、「當然先說不錯給點面子，回去再客訴就好」、「小缺點會說啊，大缺點怕被超派」、「難吃以後別來就好，客套話減少起衝突機會」。

也有一派人會老實說，「照實講他們才會進步啊」、「我會照實說，但會委婉一點」。

也有人照實說獲得補償，「我有照實說過，店家免服務費」、「早年這樣講王品系列的會給餐券，現在只剩謝謝指教」、「之前在陶板屋反應過，他們問我要不要再來一份主餐」。