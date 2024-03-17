明細怪怪的！她抓包櫃姐偷用「會員加購價」 網怒批：快報警

不少百貨公司會定期推出優惠活動，吸引顧客。不過，有女網友在Dcard透露，自己近日到某百貨專櫃消費近4萬元，沒想到櫃姐在未事先告知的情況下，竟偷使用她的VIP加價購，讓原PO非常傻眼。

原PO表示，近日某百貨公司推出優惠活動，剛好自己喜歡的服飾品牌正在促銷，雖然並沒有特別喜歡新一季的衣服，但專櫃小姐誠懇的態度，讓她決定幫對方做些業績。

原PO透露，之後她和老公一起到百貨公司挑衣服，看著櫃姐忙著調貨結帳，忍不住心想「這業績應該不會辜負她（櫃姐）這麼認真的call客（電話推銷）吧」。然而，日前準備整理買回來的衣服時，原PO突然發現少了一件，仔細檢查明細後，竟意外看見上面出現一個奇怪項目「umbrella」。

當下原PO立刻傳訊詢問櫃姐，對方則辯稱是會員活動中，用來銷帳的VIP序號，並未將其計入總消費金額。不放心的她再次上網確認，沒想到該商品是VIP滿額加價購的雨傘，讓她傻眼直言「結帳當下她（櫃姐）沒告訴我這活動，也沒問我要不要加價…」。

原PO說明，當天對方還曾向她解釋櫃內某一新款手提包是場內新品，非加價購活動商品，卻隻字不提雨傘一事，令她事隔多日才驚覺自己被騙。後來老公打電話提出客訴，而該名櫃姐則承認偷使用加價購，原PO坦言「我難過的是我想幫她做業績，這麼信任的情況下還被欺騙了」，並呼籲大家買東西記得檢查明細。

文章一曝光，許多網友怒批該名櫃姐的行為，「這我無法接受誒，真的有種被矇騙的感覺，雖然金額上沒有任何損失，但是心情整個差爆」、「好不誠實！是我會全部退貨，覺得沒心情穿那些衣服了」、「真心換絕情，為了幫她做業績一刷就是3萬多，結果人家根本當妳冤大頭，蹭妳滿額加價購」、「把商品全退了吧，這麼不愉快的消費沒必要買單」。

還有人建議原PO報警或向百貨公司樓管申訴，「這算業務侵佔吧」、「就是盜刷別人信用卡吧，有沒有600元損失並不能抵消盜刷行為」、「這種事不要找專櫃處理，請找百貨的樓管！對他們來說這種事應該是很嚴重的」、「太荒謬了吧，拜託不要就這樣放過對方誒！請一定要客訴爭取到底」。

另外有網友質疑原PO是否因此多付錢，她解釋「500元是百貨公司的活動折扣，櫃上是9折。她（櫃姐）的600塊是她現金付了，她開了兩張發票，一張給我，一張是她自己的」。