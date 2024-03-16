台北這夜市淪「攤販集中營」？他列3缺點怒轟：整個大雷區

台灣夜市販售許多特色小吃，除了國人喜歡，也吸引大量的外國遊客。不過，近日一名網友抱怨，指出寧夏夜市的路線很窄、價格昂貴又不好吃，直呼「整個寧夏夜市就是雷區」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「寧夏夜市根本是雷區吧！」為題，指出寧夏夜市根本是攤販集中營，道路十分狹窄，甚至人車共用，逛個夜市都要頻頻閃車。整條地磚又油又黏，也沒設置公共垃圾桶，不少人都把垃圾丟在旁邊國小圍牆。

這名網友進一步說明，當天買的食物也大踩雷，像是甘蔗汁不是現榨也沒有冰，一小杯就要30元，一堆人排隊的肉夾饃，就是普通的酥皮包肉屑，卻賣80元。一連串的體驗讓他怒批「真是去過最爛的夜市！整個寧夏夜市就是雷區對吧？」。

貼文一出後，多數網友有相同看法，紛紛表示「在地人覺得真的越來越貴」、「人車共通最扯，上次逛到一半被機車叭超不爽」、「寧夏真的退步很多，過去沒什麼人好逛又好吃，規劃的也還不錯，現在可能中山站熱鬧了，走過去算方便，再加上常常被宣傳，導致水準反而下降」、「重點是根本沒什麼好吃的」、「早就不去了」、「重點是根本沒什麼好吃的」、「樂華屌打，寧夏貴又晚開早關」。

不過，也有部分網友持相反意見，紛紛表示「寧夏算是台北比較能吃的夜市了，其他更爛」、「比較窄以外，食物都算好吃啊」、「寧夏夜市不錯吧」、「沒觀光客的時候比較好，現在人太多」、「中山、寧夏、大稻埕、北車一條龍，對於外國人很方便，用腳就能走到」、「寧夏夜市明明就很多好吃的」。