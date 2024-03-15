社工年資10年「殘酷低月薪」曝 還要回捐薪水⋯網嘆：做功德的

一歲男童遭保母虐死案不斷延燒，涉嫌過失致死的社工被上銬收押的畫面引發輿論反彈，與對「社工」這一職業的討論。一名網友曝光社工的殘酷月薪，工作十年竟不到4萬元，直呼「薪水也太低了吧！」

網友在PTT八卦板發文，表示搜尋到社工的公開薪資，工作1年以下，平均月薪為3.4萬；年資1至3年3.6萬；年資3至5年3.7萬；而年資5至10年，平均月薪僅有3.8萬，讓原PO不禁感嘆「年資十年的薪水還不到4萬…社工薪水是不是真的太低了？」

一名網友曝光社工的殘酷月薪，工作十年不到4萬元。圖／取自PTT

貼文一出，網友紛紛留言「做功德啊」、「社工就是窮人救窮人」、「有些聽說還要回捐薪水，笑死」、「超商、搖飲料薪水都還比較高...」、「這就跟護理師一樣」、「社工分有照，沒照，有公職，沒公職，薪水還是有差的」、「大家也都知道這個工作錢不多，但是那個服務精神是讓人佩服的，直到...」、「社工薪資真的很低，有些認真的社工會先自掏腰包購買食物、物資，事後再請款，有些店不開收據發票，變成自己花錢做公益」。

事實上，為提升第一線社工人員能量、改善社工薪資，衛福部去年匯集各單位研議調整補助社工薪資制度，並取得行政院同意，113年社工人員起薪整體調高8.16%，自原先的3萬4916元，調增為3萬7765元，增加了2849元；社工督導則自4萬901元，調增為4萬4239元，增加了3338元，未來也會比照軍公教調薪幅度，保障社工人員合理薪資，此外也將將社工風險加給改為定額制。

不過當時各地社工職工會亦曾反應，擔心調整薪資結構後，針對「風險加給」採定額制，形同取消風險分級，恐造成薪資減少，以及長久以往是否會改變國內非政府組織生態，造成資深社工人員流向政府單位，亟須民間力量的初級、次級預防工作反而無人擔任。