快訊

惠利取關柳俊烈！韓網瘋傳他換乘韓韶禧

中職／「我是一個愛棒球的人…」 周思齊告別百萬象迷淚崩

允真的有罪書單：南韓的「女性主義獵巫」 演藝圈為何冷漠以對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社工年資10年「殘酷低月薪」曝 還要回捐薪水⋯網嘆：做功德的

聯合新聞網／ 綜合報導
保母虐死案不斷延燒，也引發對「社工」這一職業的討論。示意圖／ingimage
保母虐死案不斷延燒，也引發對「社工」這一職業的討論。示意圖／ingimage

一歲男童遭保母虐死案不斷延燒，涉嫌過失致死的社工被上銬收押的畫面引發輿論反彈，與對「社工」這一職業的討論。一名網友曝光社工的殘酷月薪，工作十年竟不到4萬元，直呼「薪水也太低了吧！」

網友在PTT八卦板發文，表示搜尋到社工的公開薪資，工作1年以下，平均月薪為3.4萬；年資1至3年3.6萬；年資3至5年3.7萬；而年資5至10年，平均月薪僅有3.8萬，讓原PO不禁感嘆「年資十年的薪水還不到4萬…社工薪水是不是真的太低了？」

一名網友曝光社工的殘酷月薪，工作十年不到4萬元。圖／取自PTT
一名網友曝光社工的殘酷月薪，工作十年不到4萬元。圖／取自PTT

貼文一出，網友紛紛留言「做功德啊」、「社工就是窮人救窮人」、「有些聽說還要回捐薪水，笑死」、「超商、搖飲料薪水都還比較高...」、「這就跟護理師一樣」、「社工分有照，沒照，有公職，沒公職，薪水還是有差的」、「大家也都知道這個工作錢不多，但是那個服務精神是讓人佩服的，直到...」、「社工薪資真的很低，有些認真的社工會先自掏腰包購買食物、物資，事後再請款，有些店不開收據發票，變成自己花錢做公益」。

事實上，為提升第一線社工人員能量、改善社工薪資，衛福部去年匯集各單位研議調整補助社工薪資制度，並取得行政院同意，113年社工人員起薪整體調高8.16%，自原先的3萬4916元，調增為3萬7765元，增加了2849元；社工督導則自4萬901元，調增為4萬4239元，增加了3338元，未來也會比照軍公教調薪幅度，保障社工人員合理薪資，此外也將將社工風險加給改為定額制。

不過當時各地社工職工會亦曾反應，擔心調整薪資結構後，針對「風險加給」採定額制，形同取消風險分級，恐造成薪資減少，以及長久以往是否會改變國內非政府組織生態，造成資深社工人員流向政府單位，亟須民間力量的初級、次級預防工作反而無人擔任。

113年社工人員起薪整體調高8.16%。圖／衛福部提供
113年社工人員起薪整體調高8.16%。圖／衛福部提供

月薪 社工 薪水 薪資 衛福部

延伸閱讀

社工人員調薪萬人受益 基層憂風險加給定額制變相減薪

社工上銬惹眾怒！責任竟推第一線員警 精神醫嘆：整個社會未審先判

剴剴案社工上銬 全聯會發聲「憂澆熄2萬社工助人熱忱」

社工上銬違反比例原則 北市警局長認了！下午說明：將議處失職人員

相關新聞

社工年資10年「殘酷低月薪」曝 還要回捐薪水⋯網嘆：做功德的

一歲男童遭保母虐死案不斷延燒，涉嫌過失致死的社工被上銬收押的畫面引發輿論反彈，與對「社工」這一職業的討論。一名網友曝光社工的殘酷月薪，工作十年竟不到4萬元，直呼「薪水也太低了吧！」...

日幣「2000円紙鈔」哪裡有？網曝沖繩限定：鈔票圖案有驚喜

日幣經常使用的紙鈔面額包括1000元、5000元、10000元，少數地區也有流通200元、2000元等面額的紙幣。PTT網友討論「怎麼收藏2000元日幣的紙鈔？」其他人表示，沖繩比較有機會拿到2000元紙鈔，有網友現身說法表示，「我在沖繩拿一萬元買首里城的門票，櫃檯找的2000，而且2000的圖案就是首里城，意外驚喜」。

服務政府才是好社工？誇張工作量曝光 她再揭內幕血淚「層層壓榨」

日前台北市一名保母涉嫌虐死1歲幼童「剴剴」，該案陳姓社工則因涉嫌過失致死、偽造文書而遭上銬移送，畫面曝光引爆輿論，多個民間團體認為不符比例原則，整起事件淪為...

出國遭放生！她嘆旅伴「臨時想看演唱會」 掀網論戰：不能接受

每個人的旅遊風格不同，有些人喜歡事前規劃行程，有些人則偏好隨心所欲的旅行。近日，有女網友在Dcard透露，她先前和好友一起去南韓旅行，途中對方臨時想看一場演唱會，便提議當天各自分開，讓原PO感到十分失望。

搶超市半價便當不如自己煮省錢？日本達人點出殘酷面：不是您想的那樣

他批評或許正是因為缺乏這種智慧和技巧，才讓自己變成了這樣的情況，許多人可能因為過勞或精神疾病，而沒有自己煮的能力和動力。

半夜傳訊官方Line…遭業者冷回「2字」她超傻眼 網掀兩派論戰

現代資訊發達，不少店家都採預約或訂位制才會接單，不僅可以讓消費者減少等待時間也能避免擔心客滿的狀況。一名網友半夜傳訊息給商家官方Line帳號，本以為業者會上班時間才回，沒想到卻遭對方冷淡回應，雖然原po當下有道歉，但回覆內容讓她有點傻眼，不禁疑惑，「下班後不能對商家留言訂位或詢問問題嗎？」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。