日幣「2000円紙鈔」哪裡有？網曝沖繩限定：鈔票圖案有驚喜

日幣經常使用的紙鈔面額包括1000元、5000元、10000元，少數地區也有流通200元、2000元等面額的紙幣。PTT網友討論「怎麼收藏2000元日幣的紙鈔？」其他人表示，沖繩比較有機會拿到2000元紙鈔，有網友現身說法表示，「我在沖繩拿一萬元買首里城的門票，櫃檯找的2000，而且2000的圖案就是首里城，意外驚喜」。

一名網友在PTT發文表示，他過去至日本京都旅遊時剛好有收到2000元日幣紙鈔，比台幣2000元更常遇見，但當時因為身上沒有現金，只好使用2000元日幣紙鈔，他好奇，「下次想要收集起來的話要去哪裡找到呢？聽說沖繩有不少，是真的比較容易看到嗎？」

其他人則留言「去沖繩拿5千買東西請店員找2千給你」、「沖繩機場免稅店找錢時店員問我要不要2千的」、「真的在沖繩比較有機會，連日本節目也介紹過」、「本州沒看過，似乎只有沖繩才比較有流通，該不會是沖繩限定款吧」、「沖繩比較常見，我也在那邊收到的，店員說因為是首里城的關係」、「多年前大分買香菇拿過一張」、「之前去沖繩搭單軌列車，售票機找了兩千給我」、「多年前在新千歲機場免稅店，店員找錢給了2張2000元，就收藏起來了」。

還有人留言「兩千紙鈔在沖繩是強迫推銷等級」、「傳說中在沖繩ATM領錢輸入10千円會出5張2000」、「在大阪用售票機買車票時找錢有拿到過」、「去年暑假去京都有收到店家找2000耶」、「之前在京都收銀收過」、「今年就要絕版了，趕快收藏起來」、「之前在沖繩打工的時候，老闆薪水用2000發一堆給我」、「今年在大阪木更津市場收到過」、「我在北海道飯店工作，一個冬天收了好幾張」、「拿過兩次都是車站售票機找錢拿到的，2000紙鈔已經沒印新鈔了」。