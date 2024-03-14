服務政府才是好社工？誇張工作量曝光 她再揭內幕血淚「層層壓榨」

日前台北市一名保母涉嫌虐死1歲幼童「剴剴」，該案陳姓社工則因涉嫌過失致死、偽造文書而遭上銬移送，畫面曝光引爆輿論，多個民間團體認為不符比例原則，整起事件淪為獵巫。一名自稱社工的女網友大吐苦水，高壓環境讓她懷疑「什麼才是好的社工」，面對虐童案引爆的「社工集體創傷」，她嘆道社工是社會的最後一道防線，「但不代表社工要負最後的全責」。

1歲幼童遭惡保母虐死案震撼台灣社會，其中陳姓社工遭上銬移送的畫面也引發輿論，不僅多個民間團體痛批獵巫、不符比例原則，該社工的母校台大社工系多名專任教授也發表聯合聲明，表示社工在檢調尚未釐清真相前就被戴上手銬，已造成社會輿論貶抑社工專業，觸發專業社群的集體創傷。

一名女網友在Dcard以「我社工，曾經在案量200案」為題發文，她提到在案量曾高達200案，每個月還會新進不少案例，「能處理完新案，寫完報告已經很不容易了，根本沒有時間去處理舊案」，原PO為此壓力爆棚，甚至感到害怕、愧疚。

為何社工的工作量如此龐大？原PO直言中央訂了一堆不符合實務的規定，必須耗費至少7成的時間寫紀錄、繳交瑣碎的各式報表。雖然原PO最後盡力符合各式規範，但也因此沒有時間結案影響考績，甚至因此思考「什麼才是好的社工」，是好好服務個案才是一名好社工，或是好好服務中央、完成所有數據才是好社工？

提到社工遭上銬引爆的集體創傷，原PO表示社工很容易被情緒勒索，「只要不符合他意，都是政府的錯、社工的錯」，雖然遭體制壓迫、社會還瀰漫著究責文化，但原PO正色表示，雖然社工是社會的最後一道防線，「但不代表社工要負最後的全責」。

接著她提到社工不為人知的內幕，「中央壓榨地方政府，地方政府壓榨社工或委外單位，一層一層的往下壓迫」；最後原PO話鋒一轉，對於因社工上銬而遭撻伐的員警，她也抱屈感嘆「第一線的人通常是被壓迫最慘的那群人」。

文章曝光後吸引眾多網友回應，「200是什麼天文數字」、「案量多就算了，目前整個社安網的趨向就是大家都不想負責任，反正社工是最後一道防線他們一定會做」、「護理跟社工真的是兩大屎缺職業，錢少、事多、尊嚴被踩腳底」、「看到社工被上手銬，我眼眶都紅了…如果社工真的有疏失，那也是整個國家政府社會都有疏失」。