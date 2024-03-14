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搶超市半價便當不如自己煮省錢？日本達人點出殘酷面：不是您想的那樣

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友在X平台上發表一席「自己煮能省錢」的言論，稱看到領取生活補助金或低收入者購買超市半價便當時，都會想到「如果他們自己煮的話會更省錢」，讓魚漿夫婦」反駁認為或許很多事不是網友想的那樣。此為半價便當示意圖。 圖／Ingimage
日本網友在X平台上發表一席「自己煮能省錢」的言論，稱看到領取生活補助金或低收入者購買超市半價便當時，都會想到「如果他們自己煮的話會更省錢」，讓魚漿夫婦」反駁認為或許很多事不是網友想的那樣。此為半價便當示意圖。 圖／Ingimage

一名日本網友近日在X平台上發表一席「自己煮能省錢」的言論，並稱每次看到領取生活補助金或低收入者，購買超市半價便當時的光景，都會想到「如果他們自己煮的話會更省錢」，讓日本達人「魚漿夫婦」反駁，認為或許很多事情不是這名日本網友想的那樣，「尤其是狀況不好的人，因為我們不知道他受了多少苦」，呼籲大家應該要對人寬容一點。

該名日本網友除了認為「自己煮會更省錢」，還批評領取生活補助金或低收入者：「或許正是因為缺乏這種智慧和技巧，才讓自己變成了這樣的情況」，文末更道：「許多人可能因為過勞或精神疾病，而沒有自己煮的能力和動力」。

「魚漿夫婦」對這樣的說法反駁表示，自己煮真的沒有比較省錢，尤其是一個人生活的人更是，自己煮往往不會省太多。尤其是要兼顧健康跟美味，會比外面買的還貴。「魚漿夫婦」更指日本的半價便當真的很划算，「自己煮當然可以跟外食比，但跟半價便當比有點太超過了」。

至於領取生活補助金跟低收入者，「魚漿夫婦」則認為，這些人很多都是「努力過的人」，「只是運氣比較不好。可能是公司倒了，房貸交不出來，或是有什麼變故，變成了流浪漢或住社會補助住宅，這些都有可能噢」，希望大家在批評他們之前，可以多多想一想，因為真的不是每個人都有同理心。

該文也引來其他日本網友的反駁，有人表示，若是男性自己煮，可能最後會攝取大量的脂肪和澱粉，對健康的危害反而比外食還大；他認為強調自己煮就是「健康飲食」的人，根本不了解低收入戶的現實。

有人也在「魚漿夫婦」的PO文下留言認為，採行自己煮能省錢的唯一前提是就住在高人工成本的國家，且像美加地區一樣，用餐都要付上小費，才真的是省錢，因為「在加拿大，一份蛋炒飯在外面吃，加小費要17加幣，合台幣374元，但自己做材料費只要三元加幣左右(約台幣69元）」。

低收入戶 便當 外食 日本 省錢 超市

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