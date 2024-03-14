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孩童多次哭喊「好痛救命」！國宅鄰居報案 警曝：他是常客

聯合新聞網／ 綜合報導
此為虐童示意圖，與文中提及個案無關。圖／Ingimage
此為虐童示意圖，與文中提及個案無關。圖／Ingimage

1歲男童剴剴(化名)遭保母虐死，引起社會關注，並要求嚴懲凶手。有民眾昨(13)日在「爆料公社」上PO出三段在北市國宅外拍攝的影片，影片中一名疑似是男孩的哭叫聲，聲音十分清楚，他不斷地喊著：「好痛喔！好痛喔！救命！」，讓原PO在報警之餘，也數度在一樓對著樓上大喊停手，希望能阻止不只聽過一次的家暴悲劇。

原PO說，在今年農曆年前也曾經聽到鄰居疑似正在虐待小孩的哭聲，因為發出清楚而巨大哭聲的孩子，在長達十幾分鐘的時間內，嘴裡疑似不斷在求饒，直喊著「好痛喔！好痛喔！救命！」，因為聲音來自高樓，讓也有兩個孩子的他錄下當時聽到的聲音和景象，他也坦言，因為在現場聽見孩子在喊救命，「心都在淌血」，所以影片畫面不完整，「無法好好錄」。

原PO也表示，因為這情景不是第一次發現了，「過去也曾有過」，原本都是想著可能是小朋友太調皮或犯了錯，「父母正在處罰」。後來是因為太久了，而且聲音越來越大，「才決定去看一下」，並在報警後錄影蒐證的同時，對著樓上大吼希望他能停手。

原PO透露警察到現場時說：「不只我報警、他們那棟的住戶也有人報警了，他是常客」，讓他驚訝質疑為何是「常客」了，警方卻沒有通報社會局？「或是有通報，但社會局卻無為呢？」。因為也是有孩子的家長，真的希望這個問題能被重視。

網友見文則表示：「謝謝你！多做總比事後內疚好」、「你這種行為值得學習！如果當下剴剴的附近鄰居不怕事，也像你一樣有去報警，就不會發生這種事」、「什麼叫常客？好可怕！救命是多深層的絕望」、「政府不會重視也不會修法，是真的很悲哀」、「不要再有虐童案件了，看到心都好痛」、「像這種情況的確應該要報警」、「聽了頭皮發麻，好可怕，這小孩怎麼過日子的？」。

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國宅 家暴 爆料公社

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