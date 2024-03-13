阿嬤走在時尚尖端！國中生流行「1長輩同款」 網揭2大優點：真的好用
過去的潮流不時重回大眾視野，如2000年的時尚風潮「Y2K」便成為近年的流行元素。近日，有網友詢問妹妹國中生最近流行什麼，沒想到妹妹竟拿出手機保護皮套，讓原PO滿頭問號。照片一經分享也引發討論，網友們笑稱「我阿嬤走在時尚尖端欸」、「太復古了，我有點跟不上」、「就說時尚是個輪迴吧」。
一名女網友在社群平台「Threads」上分享讓她滿頭問號的國中生潮流，她寫道「聽說這是現在國中生流行的復古風」，並附上照片。從照片中，可看出似乎是一款翻蓋式手機保護皮套，一側有磁扣，外層是亮眼的桃紅色，內層是深藍色。
原PO貼出的照片引發討論，有網友驚呼，「真的欸，我國一的表妹也是用這種」、「我弟也是用這種手機殼，他跟我分享的時候我也是：蛤？」。不少網友也表示這類型的手機保護套真的是長輩的心頭好，「就說時尚是個輪迴吧」、「跟我阿嬤手機殼一樣欸，超好笑」、「看來我媽是完全掌握年輕潮流的」、「我以為只有我阿嬤那輩的才會用這種殼」、「我阿嬤走在時尚尖端欸」、「阿公換新手機的第一句話：我要這種殼」。有人則逗趣留言，「這個是不是有點過於復古，小小年紀一把年紀的」、「太復古了，我有點跟不上」。
另有網友分享這類手機保護套的優點，包含耐摔跟防止被看到私人訊息，「這東西先不說醜不醜，耐摔是真的」、「這種殼最大的優點就是摔不壞，常常摔爆手機可以考慮」、「不得不說這種殼真的好用」、「其實日本人也愛用這類翻蓋的手機殼，這樣才不會被別人看到在滑什麼內容」、「我超喜歡這種欸，如果沒有特別設定關閉訊息，突然有訊息跳出來也不會被看到」。但也有人不買單，表示「蘋果手機不知道在第幾代就取消翻蓋鎖定螢幕，所以其實蠻難用的」、「這種翻久了還不是會脫皮爛掉」。
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