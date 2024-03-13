快訊

等紅燈出事！小客車未減速驚悚瞬間曝光 30歲工程師被撞飛宣布腦死

男松山站遭火車撞擊不治 鐵警見監視器：他在月台徘徊「越走越邊邊」

上市櫃半導體公司目前股利誰最香？ 聯電、世界擠進前五

阿嬤走在時尚尖端！國中生流行「1長輩同款」 網揭2大優點：真的好用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享讓她滿頭問號的國中生流行趨勢。情境示意圖。圖／聯合報系資料照
一名女網友分享讓她滿頭問號的國中生流行趨勢。情境示意圖。圖／聯合報系資料照

過去的潮流不時重回大眾視野，如2000年的時尚風潮「Y2K」便成為近年的流行元素。近日，有網友詢問妹妹國中生最近流行什麼，沒想到妹妹竟拿出手機保護皮套，讓原PO滿頭問號。照片一經分享也引發討論，網友們笑稱「我阿嬤走在時尚尖端欸」、「太復古了，我有點跟不上」、「就說時尚是個輪迴吧」。

一名女網友在社群平台「Threads」上分享讓她滿頭問號的國中生潮流，她寫道「聽說這是現在國中生流行的復古風」，並附上照片。從照片中，可看出似乎是一款翻蓋式手機保護皮套，一側有磁扣，外層是亮眼的桃紅色，內層是深藍色。

原PO貼出的照片引發討論，有網友驚呼，「真的欸，我國一的表妹也是用這種」、「我弟也是用這種手機殼，他跟我分享的時候我也是：蛤？」。不少網友也表示這類型的手機保護套真的是長輩的心頭好，「就說時尚是個輪迴吧」、「跟我阿嬤手機殼一樣欸，超好笑」、「看來我媽是完全掌握年輕潮流的」、「我以為只有我阿嬤那輩的才會用這種殼」、「我阿嬤走在時尚尖端欸」、「阿公換新手機的第一句話：我要這種殼」。有人則逗趣留言，「這個是不是有點過於復古，小小年紀一把年紀的」、「太復古了，我有點跟不上」。

另有網友分享這類手機保護套的優點，包含耐摔跟防止被看到私人訊息，「這東西先不說醜不醜，耐摔是真的」、「這種殼最大的優點就是摔不壞，常常摔爆手機可以考慮」、「不得不說這種殼真的好用」、「其實日本人也愛用這類翻蓋的手機殼，這樣才不會被別人看到在滑什麼內容」、「我超喜歡這種欸，如果沒有特別設定關閉訊息，突然有訊息跳出來也不會被看到」。但也有人不買單，表示「蘋果手機不知道在第幾代就取消翻蓋鎖定螢幕，所以其實蠻難用的」、「這種翻久了還不是會脫皮爛掉」。

一名女網友詢問妹妹國中生最近流行什麼，沒想到妹妹竟拿出復古手機保護皮套。圖為類似的手機保護皮套。圖截自蝦皮購物
一名女網友詢問妹妹國中生最近流行什麼，沒想到妹妹竟拿出復古手機保護皮套。圖為類似的手機保護皮套。圖截自蝦皮購物

Threads 國中生 手機殼 日本 長輩 阿嬤

延伸閱讀

日男來台見「台女1特徵不科學」狂讚！掀網論戰罵：噁心死了

相關新聞

阿嬤走在時尚尖端！國中生流行「1長輩同款」 網揭2大優點：真的好用

過去的潮流不時重回大眾視野，如2000年的時尚風潮「Y2K」便成為近年的流行元素。近日，有網友詢問妹妹國中生最近流行什麼，沒想到妹妹竟拿出手機保護皮套，讓原PO滿頭問號。照片一經分享也引發討論，網友們笑稱「我阿嬤走在時尚尖端欸」、「太復古了，我有點跟不上」、「就說時尚是個輪迴吧」。

「快手投空盤」爽吃免費藏壽司？影片曝光 網怒：這是犯罪

日本迴轉壽司品版紛紛搶進台灣，其中「藏壽司」採用計盤回收系統，不僅自動將盤子送洗，還提供抽扭蛋的小確幸。但近日網路流傳一段影片，有顧客似乎發現規避計數器的方法，可以白吃壽司，將過程拍成影片上傳網路引發熱議。

旅客素質？她搭高鐵商務艙嘆如「紫皮台鐵」 網見1行徑酸：無關車廂

高鐵環境舒適、快速，是不少人長途通勤的首選交通工具。不過，一名女網友在Dcard分享，表示近兩年往返家鄉與工作地...

太牽強！男友嘴長菜花辯「吃不潔便當感染」 全網傻眼：妳快去檢查

得知另一半感染性傳染病，不免感到心慌。一名女網友就透露，男友舌頭有異物感，結果被醫生診斷為菜花（尖銳濕疣），一問原因，對方卻辯稱「便當不乾淨」所致，讓她直呼理由太牽強。

煮3料理慰勞！她不滿印尼看護拒吃 網揭1真相：請雇主自重

聘雇看護工已成為不少長者家中常態，不過一名女網友抱怨，好心料理豬肉鍋、碳烤豬肋排慰勞女看護，對方卻拒吃，讓她火大嗆「搞清楚誰才是家的女主人」。貼文曝光後其他網友不挺，更直言「特地強調豬肉料理，我合理懷疑妳是存心找事」。

4天沒排便…他掛急診卻在醫院廁所順暢排泄 讚「1設施」超好用力

便秘是現代人常有卻不敢說出口的健康問題，一名急診專科醫師表示，日前在診間遇到一名50多歲的中年男子，說明自己已經四天沒有上大號，導致肚子脹氣難受，於是決定開立灌腸藥物來替病患解決便祕困擾。當醫師把患者的病歷輸入電腦建檔，印出藥單後，病人就直接往廁所衝，20分鐘後開心表示便秘問題解決了，理由卻讓醫師聽了哭笑不得。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。