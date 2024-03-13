阿嬤走在時尚尖端！國中生流行「1長輩同款」 網揭2大優點：真的好用

過去的潮流不時重回大眾視野，如2000年的時尚風潮「Y2K」便成為近年的流行元素。近日，有網友詢問妹妹國中生最近流行什麼，沒想到妹妹竟拿出手機保護皮套，讓原PO滿頭問號。照片一經分享也引發討論，網友們笑稱「我阿嬤走在時尚尖端欸」、「太復古了，我有點跟不上」、「就說時尚是個輪迴吧」。

2024-03-13 16:43