「快手投空盤」爽吃免費藏壽司？影片曝光 網怒：這是犯罪

日本迴轉壽司品版紛紛搶進台灣，其中「藏壽司」採用計盤回收系統，不僅自動將盤子送洗，還提供抽扭蛋的小確幸。但近日網路流傳一段影片，有顧客似乎發現規避計數器的方法，可以白吃壽司，將過程拍成影片上傳網路引發熱議。

一名網友在社群平台「X」貼出一段影片，畫面中是一名顧客在藏壽司用餐，將盤中的鮭魚壽司吃掉後，將空盤用力快速的推入桌旁的回收孔中，點餐機上的盤數數量卻未增加，似乎是投盤速度夠快，系統就可能偵測不到。

該影片已被近千萬人觀看！原PO表示，內容真的令他驚訝，不付錢白吃白喝，「這簡直就是犯罪！」，並呼籲大家不要模仿。

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言撻伐影片中顧客的行為，「不付錢吃喝的人必須被逮捕」、「100日圓左右的壽司又不貴，當一輩子窮人吧」、「這裡有監視器，不可能逃得掉的」，還有人認為原PO將影片公開，「將會出現更多模仿者」。

「藏壽司」獨特的水回收系統，不是僅有計算盤數的功能，它利用強力水流將盤子送往中央廚房洗碗糟，方便店員收拾整理，也可避免消費者用餐時桌面太擁擠。

自動回收系統還有另外一個好處是可以轉扭蛋，有網友表示，如果影片中的逃避帳單行為是真的，希望店家能趕快修補漏洞，因為去「藏壽司的主要目的不是吃壽司，而是旋轉扭蛋」。