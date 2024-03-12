快訊

明後天清晨最冷！日夜溫差大低溫剩11度 這日變天轉雨下周再降溫

獨／女星只喝不吃過激減肥 「停經8月」醫搖頭：不行了

小磨坊紅辣椒粉驗出禁用農藥！長期食用後果曝光 研究指排毒飲食吃這些

太牽強！男友嘴長菜花辯「吃不潔便當感染」 全網傻眼：妳快去檢查

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友表示，男友嘴巴長菜花，卻辯解是吃到不乾淨的便當感染，讓她不解直呼很牽強。示意圖／ingimage
女網友表示，男友嘴巴長菜花，卻辯解是吃到不乾淨的便當感染，讓她不解直呼很牽強。示意圖／ingimage

得知另一半感染性傳染病，不免感到心慌。一名女網友就透露，男友舌頭有異物感，結果被醫生診斷為菜花尖銳濕疣），一問原因，對方卻辯稱「便當不乾淨」所致，讓她直呼理由太牽強。

原PO昨（11）日以「男友口腔得菜花，卻說吃便當被傳染的」為題，在Dcard感情版上表示，男友前陣子舌頭有異物感，一直沒有痊癒還越來越擴散，後來去看耳鼻喉科，卻被醫生診斷出是菜花，讓她頓時感覺不太對勁，也不解男友為何得病。

原PO指出，網路上有人說得菜花可能是泡澡被傳染的，但男友從來沒有去外面泡澡過，對方解釋可能是吃便當的時候，吃到不乾淨的東西所以才被傳染。不過她直言，「怎麼想都覺得這個理由很牽強，因為也很少聽過口腔得菜花的案例，有人是吃便當口腔得到菜花的嗎？」

話題拋出後，網友紛紛傻眼回應：「吃便當口腔得到菜花，應該可以上金氏世界紀錄了吧」、「妳男朋友亂搞，可以分手了」、「聽他在騙，這種男生最好趕快和他分手」、「嘴巴有，下面可能也有，只是妳不知道」、「妳也快去檢查一下」、「好可怕，妳不擔心妳嘴巴也被傳染嗎？」不過也有網友說道，「我之前外食用到不乾淨的筷子，嘴巴裡面也長菜花欸，那陣子完全無性行為」。

林口長庚紀念醫院泌尿外科主治醫師侯鎮邦曾撰文表示，菜花是一種由人類乳突病毒染感引起的病變，潛伏期約2-3個月，主要傳染途徑與性行為相關，在預防上建議安全性行為以及注重個人衛生習慣，若出現異常疣狀物或有發生類似症狀，應尋求專業醫療協助，以免錯過黃金治療期間。

男友 菜花

延伸閱讀

家產只給女兒…公婆對尪喊「一毛都別想拿」 人妻怒：1要求更扯

比婚內更幸福！日調查過半離婚者自認壓力減輕 逾9成不想再婚

「女生主動真的很爽」她教戰追好男人秘技 網吐嘈：一前提才有用

婆婆老愛硬塞爛水果、即期品…她怒喊「不要把我娘家當廚餘桶」

相關新聞

太牽強！男友嘴長菜花辯「吃不潔便當感染」 全網傻眼：妳快去檢查

得知另一半感染性傳染病，不免感到心慌。一名女網友就透露，男友舌頭有異物感，結果被醫生診斷為菜花（尖銳濕疣），一問原因，對方卻辯稱「便當不乾淨」所致，讓她直呼理由太牽強。

煮3料理慰勞！她不滿印尼看護拒吃 網揭1真相：請雇主自重

聘雇看護工已成為不少長者家中常態，不過一名女網友抱怨，好心料理豬肉鍋、碳烤豬肋排慰勞女看護，對方卻拒吃，讓她火大嗆「搞清楚誰才是家的女主人」。貼文曝光後其他網友不挺，更直言「特地強調豬肉料理，我合理懷疑妳是存心找事」。

4天沒排便…他掛急診卻在醫院廁所順暢排泄 讚「1設施」超好用力

便秘是現代人常有卻不敢說出口的健康問題，一名急診專科醫師表示，日前在診間遇到一名50多歲的中年男子，說明自己已經四天沒有上大號，導致肚子脹氣難受，於是決定開立灌腸藥物來替病患解決便祕困擾。當醫師把患者的病歷輸入電腦建檔，印出藥單後，病人就直接往廁所衝，20分鐘後開心表示便秘問題解決了，理由卻讓醫師聽了哭笑不得。

違停一堆！她「跨越雙黃線繞過」慘收900罰單 崩潰喊：要怎麼走

該怎麼辦才好？一名女子行車經過台北市大同區民樂街時，因為街道旁有多台違停車輛，加上對向並無來車，於是就選擇跨越雙黃線、繞過違停車輛繼續向前行駛，不料卻遭到後方車輛檢舉，被開罰900元，無奈大喊「整路一堆違停，是要人家怎麼走啦」。

她霸佔高鐵自由座等男友！乘客目睹1幕超傻眼 網全罵翻：沒品至極

每逢假期，高鐵常常一票難求，許多民眾會選擇買當日自由座的票。不過日前有位女網友抱怨，在自由座車廂目睹一對情侶的「佔位」行為，讓她感到十分憤怒。貼文曝光後，更吸引上百名網友熱議。

1次50元！中和鹹酥雞開放抖內「男模阿彌陀佛」老闆 網友笑翻

「叫外送」已是現代許多人日常的一部分，只要手機一鍵下單，就有外送員幫忙送到家。近日一名女網友利用外送平台點鹹酥雞時，因發現業者太幽默，就將點餐過程PO上網，笑翻網友。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。