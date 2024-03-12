4天沒排便…他掛急診卻在醫院廁所順暢排泄 讚「1設施」超好用力

清水寺是京都的指標景點，參拜者絡繹不絕，源自音羽山的靈泉「音羽之瀧」也吸引大批遊客前往朝聖。不過近日有民眾抱怨，目睹台灣長輩旅遊團人手一罐寶特瓶排隊盛水，導致後方大排長龍，甚至被國外旅客斥責，引發熱議。日旅達人出面說明，其實是可以用寶特瓶汲水的，只是要注意時間與人潮。

2024-03-12 10:27