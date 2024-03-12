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4天沒排便…他掛急診卻在醫院廁所順暢排泄 讚「1設施」超好用力

聯合新聞網／ 綜合報導
一名50多歲的中年男子連續四天沒排便，於是決定掛急診，卻在醫院廁所順利解決便祕問題，理由讓醫師聽了哭笑不得。 示意圖／Ingimage
一名50多歲的中年男子連續四天沒排便，於是決定掛急診，卻在醫院廁所順利解決便祕問題，理由讓醫師聽了哭笑不得。 示意圖／Ingimage

便秘是現代人常有卻不敢說出口的健康問題，一名急診專科醫師表示，日前在診間遇到一名50多歲的中年男子，說明自己已經四天沒有上大號，導致肚子脹氣難受，於是決定開立灌腸藥物來替病患解決便祕困擾。當醫師把患者的病歷輸入電腦建檔，印出藥單後，病人就直接往廁所衝，20分鐘後開心表示便秘問題解決了，理由卻讓醫師聽了哭笑不得。

醫學中心急診部主治醫師在臉書粉專「急診男爸one」指出，有名病患深受便秘問題困擾，連續四天沒有排便導致肚子脹氣，因而選擇掛急診。醫師看病人很急的樣子，迅速問診和做完理學檢查後，馬上開立灌腸藥物，幫病人處理「難解之屎」。

醫師輸入完病歷並印好藥單之後，發現眼前的病人一溜煙跑進廁所，在裡面待了20幾分鐘才出來。醫師發現病人從廁所走出來之後滿臉歡愉，開心地說「醫生，我已經有大出來了，不用幫我灌腸啦」，並解釋醫院的廁所「好上很多」，原因是馬桶旁邊有手把可以抓，「這樣超好用力的啦！不然在家裡上好久，都上不出來」，讓醫師聽完相當無言，心想「我都不知道我們急診廁所有這麼讚啊！但拜託不要再有下次了好嗎」。

雖然醫學上沒有實證研究顯示抓握馬桶旁的手把可以促進排便，不過根據本站報導，相較於坐式馬桶，選擇蹲式馬桶能夠模擬自然蹲姿，符合人體生理結構，可以更好地幫助排便；而坐式馬桶旁邊的手把，主要用途為「提供支撐」，對於年長者、行動不便者和小孩子來說，馬桶旁邊所配置的扶手和支撐結構，可以提供使用者更好的穩定性和安全感。

廁所 馬桶

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