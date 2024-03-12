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違停一堆！她「跨越雙黃線繞過」慘收900罰單 崩潰喊：要怎麼走

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子行車經過台北市大同區民樂街時，因為街道旁有多台違停車輛，限縮了道路駕駛的行車空間，加上當下對向並無來車，於是就選擇跨越雙黃線、繞過違停車輛繼續向前行駛，不料卻遭到後方車輛檢舉，被開罰900元。圖為示意圖。聯合報系記者杜建重／攝影
一名女子行車經過台北市大同區民樂街時，因為街道旁有多台違停車輛，限縮了道路駕駛的行車空間，加上當下對向並無來車，於是就選擇跨越雙黃線、繞過違停車輛繼續向前行駛，不料卻遭到後方車輛檢舉，被開罰900元。圖為示意圖。聯合報系記者杜建重／攝影

該怎麼辦才好？一名女子行車經過台北市大同區民樂街時，因為街道旁有多台違停車輛，加上對向並無來車，於是就選擇跨越雙黃線、繞過違停車輛繼續向前行駛，不料卻遭到後方車輛檢舉，被開罰900元，無奈大喊「整路一堆違停，是要人家怎麼走啦」。

該名女子在臉書社團「爆怨公社」發文，上傳1張罰單照片，從罰單上的資訊得知，女子的違規時間為113年2月16日，違規地點在台北市大同區民樂街76號，違規事實寫著「跨越分向限制線駛入來車道」，除了被記1點，也依照《道路交通管理處罰條例》第45條1項3款規定，處新台幣900元罰緩。

從罰單上的照片可以看到，由於街道兩旁都畫有機車停車格，已經大幅縮小道路寬度，然而機車停車格前後方又有幾台違停車輛，多少影響了汽車駕駛的道路行駛空間。原PO當時是開著棕色休旅車駛入街道內，眼看對象車道無來車，因此決定繞過違停車輛、跨越行駛在雙黃線上，就被後方車輛檢舉，讓她相當無奈。

貼文曝光後，不少網友替原PO打抱不平表示，「這樣也要檢舉真是有點太過分了」、「看到了沒，這就是亂檢舉，造成民怨沸騰」、「因為違停不能檢舉，但是雙黃線可以」、「這樣檢舉還能審查通過？我以後都停下來按喇叭，按到叫環保局來檢舉我噪音算了」。

有網友點出檢舉制度的盲點，「違停本來就是要連續錄3分鐘才可以檢舉」、「問題3分鐘的影音可以一次上傳嗎？還不是要分次上傳」、「嚴重阻礙交通出入的違停應該開放民眾檢舉啊」、「檢舉該廢掉了，一堆這種亂檢舉的」、「我也是檢舉路口違停要求要有3分鐘影片，3分鐘影片要怎麼傳？還要明顯影響用路人才開單」、「問題每個違停的人都認為自己的違停不嚴重啊！他們都覺得又沒有把路擋死，你繞過去一下不就好了」。

由於該張罰單的「應到案日期」、也就是繳納罰鍰的期限為4月18日之前，有網友建議原PO說，「你去申訴會過」、「真的，這個申訴會過啦！而且這是警察的問題，違規停車這麼嚴重還製單」、「假如申訴沒過，下次遇到這種情形，就讓他大塞，然後手機拿起來報警，叫警察來指揮」。

不過也有網友分享慘痛經驗，留言說「想太多，他會開單就表示他認為違法，你知道要一個承辦警員承認自己錯誤有多難嗎？再來你收到罰單通常行車記錄器也已經蓋掉啦」、「我記得有人申訴過，警局回答『你可以打電話請警察處理或等待車輛駛離，但不可跨越雙黃線違規』」。

停車格 北市 罰單 違停

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