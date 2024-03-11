蘇丹紅延燒沙茶醬！網曝「1調味料」用途超廣 一票人狂抖：更難迴避

蘇丹紅風波持續延燒，日前高雄津棧公司進口的辣椒粉被檢出含有蘇丹紅，其中部分的違規辣椒粉流向南投金福華食品公司，被製成沙茶醬等多項產品。對此，一名網友在PTT指出，只要常吃外食，是不是就代表吃過蘇丹紅，引起鄉民議論，更有人點名常見調味料「胡椒粉」，並強調「比沙茶更難防」。

原PO表示，儘管有部分人在吃火鍋時不沾沙茶醬，但其他外食仍有可能添加，因此大家幾乎無法避免吃到蘇丹紅，好奇詢問「沙茶醬中（鏢）是不是等於大家都吃到了（蘇丹紅）？」

貼文底下，不少網友留言表示，「自助餐有些炒菜就加沙茶…」、「鍋燒（麵）八成都會加吧」、「魷魚羹幾乎也會加沙茶」、「從沒吃過沙茶醬的台灣人應該很少吧」、「很多東西用沙茶打底的」。

還有一票網友點名「胡椒粉」比沙茶醬更為常見，「胡椒比沙茶更難防吧」、「胡椒啦，胡椒用太廣了」、「不吃沙茶也還有白胡椒，這波根本全台中」、「胡椒影響很廣，油炸物，還有餃子、包子，一大堆都會用胡椒」、「沙茶的確有些人不會吃，但胡椒很難迴避」。

針對此食安事件，金福華於10日在FB粉絲專頁發布聲明，強調公司在3月1日就已封存所有辣椒粉原料，而南投衛生局10日到廠查訪時，已正式封存原料、成品，更改生鮮辣椒作為原料，無再使用辣椒粉。