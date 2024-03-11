快訊

學生多自行脫困！康橋中學校車翻覆15人送醫 駕駛還原經過：突然打滑

康橋交通車翻覆頭一遭 校方成立緊急應變小組、蔣萬安將赴院探視

康橋校車載26生文山隧道翻覆 增至8名傷者送醫治療

蘇丹紅延燒沙茶醬！網曝「1調味料」用途超廣 一票人狂抖：更難迴避

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇丹紅風波持續延燒，一票網友點名「胡椒粉」比沙茶醬更難防。示意圖／ingimage
蘇丹紅風波持續延燒，一票網友點名「胡椒粉」比沙茶醬更難防。示意圖／ingimage

蘇丹紅風波持續延燒，日前高雄津棧公司進口的辣椒粉被檢出含有蘇丹紅，其中部分的違規辣椒粉流向南投金福華食品公司，被製成沙茶醬等多項產品。對此，一名網友在PTT指出，只要常吃外食，是不是就代表吃過蘇丹紅，引起鄉民議論，更有人點名常見調味料「胡椒粉」，並強調「比沙茶更難防」。

原PO表示，儘管有部分人在吃火鍋時不沾沙茶醬，但其他外食仍有可能添加，因此大家幾乎無法避免吃到蘇丹紅，好奇詢問「沙茶醬中（鏢）是不是等於大家都吃到了（蘇丹紅）？」

貼文底下，不少網友留言表示，「自助餐有些炒菜就加沙茶…」、「鍋燒（麵）八成都會加吧」、「魷魚羹幾乎也會加沙茶」、「從沒吃過沙茶醬的台灣人應該很少吧」、「很多東西用沙茶打底的」。

還有一票網友點名「胡椒粉」比沙茶醬更為常見，「胡椒比沙茶更難防吧」、「胡椒啦，胡椒用太廣了」、「不吃沙茶也還有白胡椒，這波根本全台中」、「胡椒影響很廣，油炸物，還有餃子、包子，一大堆都會用胡椒」、「沙茶的確有些人不會吃，但胡椒很難迴避」。

針對此食安事件，金福華於10日在FB粉絲專頁發布聲明，強調公司在3月1日就已封存所有辣椒粉原料，而南投衛生局10日到廠查訪時，已正式封存原料、成品，更改生鮮辣椒作為原料，無再使用辣椒粉。

PTT 蘇丹紅 食安

延伸閱讀

沙茶醬也淪陷！蘇丹紅波及範圍擴大 鄉民炸鍋：幾乎全台都中

親切帶看房！代銷一聽他是公務員「臉秒垮」 北漂哥傻眼：懶得推銷？

不怕誤刪文！Threads推「2新功能」 引全球用戶關注

診所掛號費2500元！全台收費最貴 名醫自認「雞歪」親揭原因

相關新聞

她開心網路交友遇天菜 卻因對方車子「心涼」退縮…網勸：勇敢點

現代人有許多都是透過交友軟體尋找另一半，但也不免因為網路與現實的不同而有落差感，日前網路論壇上就有一名女網友分享了自己網路交友的經歷，引起許多網友留言回覆。

蘇丹紅延燒沙茶醬！網曝「1調味料」用途超廣 一票人狂抖：更難迴避

蘇丹紅風波持續延燒，日前高雄津棧公司進口的辣椒粉被檢出含有蘇丹紅，其中部分的違規辣椒粉流向南投金福華食品公司，被製成沙茶醬等多項產品。對此，一名網友在PTT指出，只要常吃外食，是不是就代表吃過蘇丹紅，引起鄉民議論，更有人點名常見調味料「胡椒粉」，並強調「比沙茶更難防」。

買到「過期4個月」花枝漿 好市多經理回應讓她傻眼：出事才重視嗎？

好市多是不少民眾採買的好去處，不過一名自稱忠實會員的女網友抱怨，她在賣場購入的花枝漿過期近三個月，通報客服後收到值班經理的來電，對方表示只有她一人反映，屬於單一事件，希望透過快遞取回過期商品，也讓原PO相當無奈，認為整件事可以感受到「食安」並不受重視。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

停車場「神祕梯子」只有兩階 內行曝真實用途：避免災情擴大

許多住宿、店家為了吸引顧客，都有設立停車場，提供消費者免費停車。然而近日一名女網友卻在停車場捕捉到「神秘梯子」，因為僅僅兩階，也不禁好奇它能有什麼用途，對此，內行人也點出真相。

夜市1國民美食變好貴！他怨「縮水又漲價」：會不會太離譜？

台灣夜市販售許多美食小吃，能以實惠價格買到高CP值的享受，因此深受國民喜愛並揚名國際，不過近年來受通貨膨脹及疫情的影響，夜市小吃價格也開始逐漸調漲。近日就有網友抱怨，他在逛夜市時買了串燒，沒想到除了價格變貴，就連份量也不如以往，讓他傻眼直呼「現在夜市燒烤好貴喔」。

一家四口遊苗栗大湖「2盤滷味580元」 結帳嚇傻：大開眼界

出外旅遊時，若遇到價格不透明的店家，便會打壞一整天的好心情。近日，有女網友在臉書社團「苗栗大小事」透露，她們一家四口趁228放假時，去苗栗大湖採草莓，中午到路邊一家麵店用餐，共點了3碗麵、10顆水餃與2盤滷味，竟要價1075元，引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。