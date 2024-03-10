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夜市1國民美食變好貴！他怨「縮水又漲價」：會不會太離譜？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友到夜市買了4串燒烤，卻發現不僅漲價了，就連份量也縮水，讓他相當傻眼。聯合新聞網資料照／記者蔡世偉翻攝
網友到夜市買了4串燒烤，卻發現不僅漲價了，就連份量也縮水，讓他相當傻眼。聯合新聞網資料照／記者蔡世偉翻攝

台灣夜市販售許多美食小吃，能以實惠價格買到高CP值的享受，因此深受國民喜愛並揚名國際，不過近年來受通貨膨脹及疫情的影響，夜市小吃價格也開始逐漸調漲。近日就有網友抱怨，他在逛夜市時買了串燒，沒想到除了價格變貴，就連份量也不如以往，讓他傻眼直呼「現在夜市燒烤好貴喔」。

該網友在PTT發文抱怨，日前他到夜市逛街，突然發現許久沒吃的炭火烤串燒，因此想說買幾串來嘗嘗，不過結帳時卻讓他嚇了一跳。原PO透露，他只拿了兩串豆干、一串雞腸和一串蔥肉串，沒想到竟要價135元。

原PO表示，蔥肉串一份就賣50元，且不只上方串的蔥肉比他小時候買少了一個，整體大小也縮水，小了三分之一，他直呼「這會不會太離譜？」

貼文發布後，網友紛紛吐槽，「你還買得下去」、「燒烤拿到飽，400+」、「單點CP值超低」、「怎麼敢拿豆干以外的東西」。此外，有網友認為價格調漲的原因是原物料上漲，「豆干也越來越貴了，從10元到20元」、「現在肉都很貴」、「租金漲爆，原物料漲噴」、「你問他店租就知道啦，台灣外食早不行了，貴又爛」。

PTT 夜市 小吃

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