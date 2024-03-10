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他「無中生有」自創停車格！後車被卡死進退兩難 一票人轟自私

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨，自己將愛車停在停車格中，卻有台車硬生生停在他正前方，且該地未劃設停車格，導致他進退兩難。圖片來源/「爆料公社」
網友抱怨，自己將愛車停在停車格中，卻有台車硬生生停在他正前方，且該地未劃設停車格，導致他進退兩難。圖片來源/「爆料公社

台灣人普遍依賴汽、機車作為代步工具，導致停車位總是一位難求。日前有位網友在網上發文抱怨，他表示自己將愛車停在停車格中，卻有台車硬生生停在他正前方，且該處甚至並未劃設停車格，讓他進退兩難、動彈不得，直呼「這位車主真是有創造力，連停車位都可以無中生有」。

原PO在臉書社團「爆料公社發文並附上照片，只見他將愛車停在停車格中，卻有一台汽車無視地上標線，直接將車停在原PO愛車的正前方，且該處並未劃設停車格。原PO提及，由於愛車後輪有停車位高檔板無法再後退，然而與前方違停車輛間的空隙又很小，因此無法從停車格中開出，對此他傻眼表示，前方車主「真是有創造力，連停車位都可以無中生有」。

貼文一出，不少網友怒批，「自私，也不看人家後面能不能倒車，停這樣是要叫後車怎麼出去？為什麼就是有這種不顧他人眼光的人」、「停車停這樣真的很靠北」、「自私自利的人真的越來越多，不會越來越少」、「那麼多空位，偏偏要這樣停車」、「大違停時代即將到來，以後你就習慣了」、「去請大樓廣播，整棟都能聽到，讓大家認識」、「哈哈哈哈...這人才」。

也有網友分享自身經歷，「我也被這樣擋過在公用停車場，後來找來五位管理員用抬的將車半推走」、「真的有這種人，我也遇過，下車跟他理論，他的回答是，『那你跟我換位置，我不怕被你堵住』」。而針對多數人好奇報警有沒有用，有網友則點出，「警察不管私人停車場，除非是道路，不過警察會打電話給車主請他移車」。

停車格 爆料公社 違停

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