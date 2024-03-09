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女遊日拿護照蓋紀念章！網轟「錯誤示範」7情況要快換新 嚴重恐被遣返

聯合新聞網／ 綜合報導
女網紅把紀念章蓋在護照上，錯誤示範讓網友看傻眼。圖片來源／IG(@ogmi0101 )
女網紅把紀念章蓋在護照上，錯誤示範讓網友看傻眼。圖片來源／IG(@ogmi0101 )

一名擁有1.2萬的女網紅，最近到日本旅遊並拍下了IG短片分享，不過有一幕畫面女網紅把紀念章蓋在護照上，眼尖網友發現是「錯誤示範」。外交部曾提醒，國人不得在護照內塗鴉、穿孔等，有污損要盡快換新，以免影響通關權益。

名為橘米的女網紅到日本鐮倉旅行，有眼尖網友發現她疑似拿著護照去蓋紀念章，紛紛留言糾正，「不好意思我想問一下喔，那個紀念章你是蓋在⋯護照上？」、「真的不要傳達這種錯誤舉動欸…」、「紀念章蓋護照上，海關要是認真起來，妳會有大麻煩」、「欸…護照不能拿來亂蓋…」。

事後女網紅也在IG表示自己做了錯誤示範，謝謝大家提醒。外交部領事事務局也有指出，有幾種情形時，應申請換發護照，其中包含了「護照污損不堪使用」，其中七種情況也建議重辦，「護照封面、內頁貼貼紙」、「內頁有水漬」、「塗鴉或畫到立可白」、「蓋上非機關圖戳」、「在內頁寫字」、「內頁被撕破」、「在內頁畫格子」。

外交部領事事務局也曾提醒過，因發生國人因護照內頁蓋有旅遊景點的紀念章戳，於入境他國時遭拒，並被遣返回臺情事，呼籲國人，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，若有這類情況發生，應即申換新護照，以免影響出國旅遊通關的權益。

日本 護照

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