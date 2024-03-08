餐廳專用？宜蘭羅東夜市知名湯販「洗衣袋」燉中藥 網掀兩派熱議

一名網友在臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」中PO出兩張宜蘭羅東夜市知名阿灶伯羊肉湯的照片，照片中正在燉煮羊肉湯的女子，從鍋裡撈出一只用「洗衣袋」燉煮中藥湯的大藥包，只見被燉到變色的藥材包疑似是洗衣袋的材質，讓網友驚訝並質疑，這樣的食安是沒問題的嗎？文末還指出該羊肉湯小販生意興隆。

原PO指出：「宜蘭羅東夜市有名的阿灶伯羊肉湯，用洗衣袋燉煮中藥湯，生意強強滾」，引起網友熱議。有專業網友留言釋疑，指出：「這個是餐廳專用的，仔細看它的網眼較大，跟洗衣袋用不同，網眼也較小，是為了讓藥材味入味，如果用麵粉袋，味道會淡一些，無法完全入味」；有人認為：「每家廠商材質不同，這個問題不確定它是用哪一種，餐飲用的不見得是膠料，所以別太早下定論」，網友也懷疑這PO文可能是競爭對手想打擊對方所致。

但也有網友反駁「餐廳專用」的說法，認為照片中的材質拉鍊塑料恐無法耐高溫，在烹煮下會釋出塑化劑，且「藥材用的網袋似乎沒有見過有拉鍊的」，還有不少網友對於有人認為用洗衣袋長期高溫燉煮沒問題感到震驚，「大家都已經放棄食安了嗎？」、「一堆鐵胃人，佩服」、「如果真是洗衣袋，那根本不該出現在烹調過程，誰知道材質會在高溫下釋出什麼」，也有人感覺那像是「麵粉袋」。