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鍋子老是洗不乾淨？內行人曝先做「2步驟」 避免怎麼洗都油

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示煮完肉燥後，鍋子洗了好幾次還是相當油，上網詢問有什麼秘方可以解決。示意圖／Ingimage
一名網友表示煮完肉燥後，鍋子洗了好幾次還是相當油，上網詢問有什麼秘方可以解決。示意圖／Ingimage

烹飪料理時會有不少鍋碗瓢盆需要清洗，有時難免會遇到鍋子太油膩洗不乾淨的問題。對此，一名網友表示煮完肉燥後，鍋子洗了好幾次還是相當油，上網詢問有什麼訣竅可以解決這樣的困擾嗎？有內行人分享「2步驟」讓鍋子不再油膩。

一位網友在PTT cookclub板發文，表示自己用了豬油、五花肉、絞肉、紅蔥頭等食材製作了肉燥，烹飪完畢後發現發現鍋子很難清洗，「手沾到以後也是很油，用肥皂、洗碗精清洗多次還是油膩膩的」，原PO感到相當困擾，因此請教網友「如果油膩到洗了多次還是覺得洗不乾淨，有什麼秘方嗎？」

文章一出，內行網友紛紛留言指出需要2步驟，「先用紙巾擦掉油，再用熱水、沙拉脫洗滌」、「紙巾+1，先擦乾淨再洗」、「動物性油脂，我自己習慣趁鍋子還溫溫的時候先拿紙巾擦掉大部分的油脂，再用熱水燙一次，最後再用洗碗精洗，如果一開始就用冷水菜瓜布洗碗精，油脂會卡在菜瓜布上，導致怎麼刷都是油的…」、「熱水，不然就廚房紙巾先擦，然後用手沾洗碗精原液，先用手起泡抹鍋具去油，不要直接菜瓜布下去，不然菜瓜布沾滿油就會像你說的狀況，洗到哪油到哪」。

也有網友表示「我都直接泡水，難怪洗不乾淨」、「豬肉的應該沒這麼難洗，煮牛肉的我都要先用紙擦多次」、「熱水+小蘇打粉」、「鍋子加點水，拿去燒到溫熱油能融，熱水在鍋子裡回一下把水倒了就能洗了」、「菜瓜布已經吃油了，要先處理菜瓜布，不然怎麼洗都是油」、「從不油到最油的方式洗才不會讓前面油污亂沾」。

廚房 紙巾

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